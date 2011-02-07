دبیر قرچکی رتبه برتر معلم پژوهنده کشور را خود اختصاص داد

قاسم قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیر ریاضی آموزشگاه های اداره آموزش و پرورش قرچک، مقام برتر سیزدهمین همایش معلم پژوهنده کشور را به خود اختصاص داد.

این مسئول ادامه داد: "خدیجه حمیدیان قمی"، دبیر ریاضی اداره آموزش و پرورش قرچک، مقاله پژوهشی خود را با عنوان "بررسی آموزشهای راهبردی یادگیری ریاضی" در درس ریاضی یک به دبیرخانه سیزدهمین همایش معلم پژوهنده کشور ارسال کرد و موفق به کسب رتبه برتر شد.

وی پیرامون جزئیات این پژوهش صورت گرفته عنوان کرد: در این پژوهش دو کلاس اول دبیرستان کوثر قرچک مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در کلاس نخست جزوات روش مطالعه ریاضی توزیع و در کنار آن آموزشهای لازم نیز ارائه گردید ولی به دانش آموزان دیگر کلاس تنها مطالب کتاب ارائه شد.

قاسم نژاد بیان داشت: در زمان اجرای طرح پژوهشی دبیر اهل قرچک، پیگیریهای لازم از سوی معلم جهت رفع ایراد دانش آموزان مورد بررسی در این طرح نیز صورت می گرفت.

کارشناس پژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم قرچک درخصوص تاثیرات طرح پژوهشی یاد شده خاطرنشان کرد: از جمله نتایج اجرای این طرح موثر، افزایش میانگین سه نمره ای دانش آموزان کلاس نخست در درس ریاضی و کاهش پراکندگی نمرات آنها بود.

این مسئول ادامه داد: نتایج بدست آمده از تحقیقات این معلم قرچکی نشان می دهد که با اجرای روشهای مذکور درصد فراوانی نسبی در نمرات دانش آموزان کلاس نخست افزایش داشته اما در عین حال این تاثیرات مثبت بر روی نمرات دانش آموزان دیگر کلاس دیده نمی شود.

وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم با تلاش معلمان منطقه قرچک و ارائه راه کارهای عملی و تحقیقاتی مفید شاهد رشد و پیشرفت سطح آموزش در منطقه قرچک و دیگر نقاط میهن اسلامی باشیم.