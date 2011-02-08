فرهنگ و ادبیات تحت تاثیر انقلاب قرار دارد

محمد رضا سوقندی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: همانطور که انقلاب اسلامی ایران ریشه در محرم و صفر دارد فرهنگ و ادبیات کهن این سرزمین نیز از انقلاب اسلامی تاثیر زیادی گرفته است.

به گفته این مسئول فرهنگی در استان خراسان شمالی بیداری اسلامی ملت ها از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می رود.



وی افزود: اگر امروز شاهد گونه های مختلف ادبیات همچون ادبیات حماسه، مقاومت، ولایت و انقلاب هستیم از برکات انقلاب اسلامی است.



سوقندی همایش شعر فجر را پایگاهی در دل برنامه های این دهه دانست و افزود: این همایش به منظور پاسداشت نقش شاعران و حماسه سازانی که با بهره گیری از عنصر غنی شعر آثار اسلامی را در کتابها و ادبیات این کشور در فرهنگ اسلامی ماندگار می سازند، برگزار شده است.



این مسئول با اشاره به این که بسیاری از تولیدات فرهنگی و هنری ممکن است آثاری زودگذر داشته باشد اما آثار شعر و ادبیات ماندگار است اظهار داشت: در این میان شاعرانی که اشعار خود را با اخلاص، شهادت، انقلاب، حماسه، امام (ره) و ولایت پیوند زدند و راه روشن ولایت، امامت و بصیرت را پیمودند ماندگار شدند.



بر اساس این گزارش در این همایش در کنار دعوت از شاعران برجسته کشوری، "سیمین دخت وحیدی" و "منیژه درتومیان" و خواندن اشعاری از سوی آنها، شاعران پیشکسوت استان نیز به خواندن اشعار خود پرداختند.

