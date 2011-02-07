11 طرح تعاون روستایی در کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حبیب الله شهسواری شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 11 طرح تعاونی در شهرستان های مختلف استان کردستان به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: از جمله مهمترین طرح ها می توان به سایت بوجاری در شهرستان سقز، مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در بیجار، فروشگاه عرضه مواد نفتی و مصرفی در روستای هویه از توابع شهرستان سنندج، دو واحد اعتباری در شهرستان مریوان و مرکز عرضه مستقیم کالا و محصولات کشاورزی در شهرستان های بانه و سنندج اشاره کرد.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان با اشاره به میزان اعتبارات و تسهیلات هزینه شده برای اجرایی کردن این طرح ها بیان داشت: در مجموع بیش از 700 میلیون ریال تسهیللات بانکی به متقاضیان پرداخت و در کنار آن دو هزار و 956 میلیون ریال نیز از سوی تعاونی های مختلف تامین اعتبار شده است.

شهسواری گفت: با بهره برداری از این 11 طرح در سطح استان کردستان در مجموع مردم 400 روستا با 10 هزار 981 نفر از خدمات و مزایای آنها بهره مند می شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با افتتاح طرح های سازمان تعاون روستایی در کردستان برای 28 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی صورت گرفته و 11 شغل نیز تثبیت شده است.

در ادامه این مراسم که با حضور عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی کشور، دو معاون استاندار کردستان و جمعی از مدیران استان برگزار شد، مرکز دائمی عرضه مستقیم کالا و محصولات کشاورزی در سنندج افتتاح شد.