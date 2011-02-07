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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۷

11 طرح تعاون روستایی در کردستان افتتاح شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر تعاون روستایی استان کردستان از افتتاح 11 طرح مختلف همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حبیب الله شهسواری شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 11 طرح تعاونی در شهرستان های مختلف استان کردستان به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: از جمله مهمترین طرح ها می توان به سایت بوجاری در شهرستان سقز، مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در بیجار، فروشگاه عرضه مواد نفتی و مصرفی در روستای هویه از توابع شهرستان سنندج، دو واحد اعتباری در شهرستان مریوان و مرکز عرضه مستقیم کالا و محصولات کشاورزی در شهرستان های بانه و سنندج اشاره کرد.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان با اشاره به میزان اعتبارات و تسهیلات هزینه شده برای اجرایی کردن این طرح ها بیان داشت: در مجموع بیش از 700 میلیون ریال تسهیللات بانکی به متقاضیان پرداخت و در کنار آن دو هزار و 956 میلیون ریال نیز از سوی تعاونی های مختلف تامین اعتبار شده است.

شهسواری گفت: با بهره برداری از این 11 طرح در سطح استان کردستان در مجموع مردم 400 روستا با 10 هزار 981 نفر از خدمات و مزایای آنها بهره مند می شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با افتتاح طرح های سازمان تعاون روستایی در کردستان برای 28 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی صورت گرفته و 11 شغل نیز تثبیت شده است.

در ادامه این مراسم که با حضور عضو هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی کشور، دو معاون استاندار کردستان و جمعی از مدیران استان برگزار شد، مرکز دائمی عرضه مستقیم کالا و محصولات کشاورزی در سنندج افتتاح شد.

کد مطلب 1247588

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