دو واحد صنعتی در سنندج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در ادامه افتتاح و بهره برداری از واحدهای مختلف تولیدی و پروژه های عمرانی و خدماتی در استان کردستان همزمان با ایام دهه مبارک فجر، دو واحد صنعتی در سنندج افتتاح و کلنگ آغاز عملیات اجرایی زمین ورزشی نیز بر زمین زده شد.

درششمین روز از دهه مبارکه فجر باحضور فرماندار و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان سنندج کارگاه تولید فوم پلی استایرن با نام تجاری شرکت "متین ساز فعال" در شهرک صنعتی سنندج به بهره برداری رسید .

این کارگاه با اعتبار شش میلیارد ریال و تسهیلات ارزی 150 هزار دلار در زمینی به مساحت دو هزار و 134متر مربع احداث شده است.

با بهره برداری از این واحد صنعتی زمینه اشتغال 10 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است .

همچنین کارگاه تولید محصولات نساجی با نام تجاری نساجی "روژ" با اعتبار یک میلیارد و 950 میلیون ریال در زمینی به مساحت 400 مترمربع به بهره برداری رسید که با افتتاح این پروژه چهار نفر به صورت مستقیم صاحب شغل شدند.

در ادامه برنامه های دهه مبارک فجر در سنندج، پروژه احداث زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی دانش پژوه واقع در شهرک بهاران سنندج با اعتبار اولیه 500 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی ها کلنگ زنی شد.

قرار است که چمن مصنوعی در این زمین در مدت زمان یک سال ایجاد و به بهره برداری برسد.