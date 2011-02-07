هرمزگان در اجرای پروژه های مسکن مهر جایگاه برتر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، محمد نصوری عصر یکشنبه در مراسم افتتاح 40 واحد مسکن مهر سدار و مهرورزان بندرخمیر ، روند توسعه پروژه های مسکن مهر در هرمزگان را روندی رو به رشد و قابل توجه توصیف کرد و گفت: یکی از سیاستهای دولت خدمتگزار نهم و دهم، توسعه مسکن مهر و مسکن دار کردن هموطنان بویژه هم استانیهای خوبمان بوده و ما شاهد جایگاه برتر استان هرمزگان در بخش مسکن مهر هستیم که هم اکنون نیز به میمنت دهه فجر شاهد بهره برداری از 40 واحد مسکن مهر در شهرستان خمیر هستیم.

نصوری افزود: شهرستان خمیر در مجموع 416 واحد مسکن مهر در حال احداث دارد که 56 واحد آن در قالب یک 16 واحدی قبلا با حضور استاندار و 40 واحد نیز هم اکنون افتتاح شده است، همچنین 50 واحد دیگر نیز تا پایان امسال آماده بهره برداری است.

وی با تاکید بر پایداری روند روبه رشد مسکن مهر در هرمزگان و لزوم تقویت توسعه پروژه مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر گفت: تاکنون 597 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر در کل استان به بهره برداری رسیده است.

در ادامه مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به حرکتهای قابل توجه دولت نهم ودهم در راستای توسعه مسکن مهر تاکید کرد: امروزه در این بخش شاهد آن هستیم که استان هرمزگان در جایگاه یکی از سه استان برتر در امر توسعه مسکن مهر قرار دارد که این پیشرفت را مدیون تلاش، پیگیریها و حمایتهای امور عمرانی استان و به ویژه معاون عمرانی استاندار هستیم.

لقمانی در خصوص پروژه 40 واحدی مسکن مهر خمیر افزود: این پروژه از سوی تعاونیهای مسکن سدار و مهرورزان در سال 87 و با همکاری شرکت سیمان، شهرداری، فرمانداری، مسکن و شهرسازی و مدیریت برق خمیر آغاز شده که مجموع اعتبار آن بیش از 15 میلیارد ریال بوده است.

وی همچنین از افتتاح 100 واحد مسکن مهر در بندرخمیر تا خردادماه سال 90 خبر داد و گفت: پیش بینی می شود با این روند، مجموع 416 واحد مسکن مهر این شهرستان تا پایان سال 91 به بهره برداری برسد.

در این مراسم از سوی تعاونی مسکن سدار، با اهدای لوح سپاسی توسط معاون امور عمرانی استاندار از تلاشهای فرماندار شهرستان خمیر در بخش مسکن مهر قدردانی شد.