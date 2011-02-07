آمریکا کشتی جنگی به مصر اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، آمریکا علاوه بر اعزام رزم ناو 800 سرباز خود را هم به مصر اعزام می کند. همچنین عنوان شده که ایالات متحده مقداری تجهیزات نظامی نیز به مصر ارسال می کند.

وزارت دفاع آمریکا مداخله نظامی در امور مصر را کاملاً رد کرده و مدعی است که دلیل اعزام این نیروها صرفا خارج ساختن همه شهروندان این کشور از مصر در صورت وخیم‌ تر شدن اوضاع این کشور است.



از سوی دیگر، یک ناو هواپیمابر آمریکایی نیز ماموریت خود را نیمه ‌کاره گذاشته و در دریای مدیترانه مستقر شده است.



در همین رابطه و در رویدادی دیگر اعلام شد که آمریکا تعدادی از تفنگداران دریایی خود را در سفارت این کشور در قاهره مستقر کرده است.



در خبری دیگر اعلام شد که پنتاگون به عمر سلیمان دستور داده تا اسناد محرمانه را در صورت وخامت اوضاع به سفارت این کشور در قاهره منتقل کند.



ماه گذشته نیز گزارش‌هایی مبنی بر احتمال اعزام یک هنگ هوایی ارتش آمریکا به صحرای سینای مصر منتشر شد و هدف از این اقدام حمایت از نیروهای چند ملیتی ناظر بر معاهده صلح میان مصر و رژیم اسرائیل عنوان شده بود.