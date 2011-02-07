اهدای لپ تاپ به خریداران از نمایشگاه کتاب "از فجر تا میلاد"

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که از روز 16 بهمن در فروشگاه مرکزی کتاب موسسه انتشاراتی امیرکبیر آغاز به کار کرده است، 16 مؤسسه انتشاراتی دیگر نیز حضور دارند.

نمایشگاه کتاب "از فجر تا میلاد" با همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و به گفته احمد نثاری مدیرعامل موسسه انتشاراتی امیرکبیر 8000 عنوان کتاب ناشران عضو مجمع یادشده با تخفیف 30 درصدی در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

از جمله ناشران عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی که در این نمایشگاه حضور دارند، علاوه بر امیرکبیر می‌توان به انتشارات سوره مهر، موسسه انتشاراتی الهدی، بوستان کتاب قم، سروش، نشر شهر و انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره کرد.

این نمایشگاه در روز پایانی خود (1 اسفند) به قید قرعه به 32 نفر از افرادی که از این نمایشگاه کتاب خریده‌اند 32 دستگاه رایانه همراه (لپ تاپ) اهداء خواهد کرد.

نمایشگاه "از فجر تا میلاد" تا روز یکشنبه اول اسفند در محل فروشگاه مرکزی مؤسسه انتشارت امیرکبیر واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان اردیبهشت و 12 فروردین، ساختمان کتاب‌‌های جیبی دایر است.