از امام خمینی(ره) خجالت کشیدم / جریان ژیان و واکنش تند کماندوها

به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامعلی عبداللهی شامگاه یکشنبه در مراسم شب شعر انقلاب که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد به ذکر خاطره ای از امام خمینی(ره) پرداخت و اظهار داشت: در سال 1338 در دبیرستان حکیم نظامی قم با حاج احمد آقا فرزند امام خمینی(ره) همکلاس بودیم و با همدیگر مسائل مرتبط با درس را برطرف می کردیم.



وی که خاطره خود را با قرائت دعای فرج آغاز کرده بود در ادامه گفت: وقتی که می خواستیم مسائل ریاضی و سایر دروس را با همدیگر کار کنیم من به بیت امام خمینی (ره) می رفتم و تا پاسی از شب با حاج احمد آقا مشغول حل مسائل درسی می شدیم.

وی ادامه داد: در یکی از این شبها به خاطر زیادبودن تمرینات درسی در منزل امام خیلی دیر خوابیدیم و از شدت خستگی نماز صبح ما قضا شد. من وقتی که صبح امام خمینی(ره) را دیدم خیلی خجالت کشیدم.



عبداللهی اضافه کرد: ما از امام پرسیده بودیم که چرا هنگام نماز صبح ما را بیدار نکردند. ایشان هم جواب دادند که شما به من نفرمودید که بیدارتان کنم.



وی همچنین به ذکر خاطره دیگری از دوران انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی ما در مرکز مخابرات کشیک می دادیم. در آن زمان من ماشین ژیان داشتم و در یکی از شب ها، همسرم در منزل پدرش بود و وقتی که به منزل پدر همسرم رفته بودم و می خواستم با همسرم به منزل خودمان برگردیم، درمقابل گذر خان تعداد زیادی از کماندوها با نقاب ایستاده بودند.



وی ادامه داد: من وقتی با ماشین نزدیک آنها شده بودم، پایم لرزید و قبل از اینکه ماشین را از حالت دنده خارج کنم، پایم را از روی کلاچ برداشتم و ماشین خاموش شد.



عبداللهی گفت: کماندوها فکر می کردند که ما مرتکب خلافی شدیم و از آنها ترسیدیم. آنها دور ماشین جمع شده بودند و ژیان را طوری بلند کردند و به زمین کوبیدند که ما فکرکردیم داخل همان ماشین له شدیم و این عنایت حضرت معصومه(س) بود که در این جریان مشکلی برای ما پیش نیامد.