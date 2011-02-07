10پروژه در شهرستان بستک افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، 10پروژه در ششمین روز از دهه مبارک فجر باحضور گل محمد بامری معاون سیاسی امنیتی هرمزگان، احمد شبانی فرماندار بستک صفایی امام جمعه بستک افتتاح شد.



افتتاح پل آل کندی در بستک



پل آل کندی در محور بندرعباس- بستک با مشخصات راه اصلی و عرض 11متر احداث شده که با توجه به انسداد مکرر محور در فصول بارندگی و حادثه خیز آن از طریق اداره راه و ترابری استان هرمزگان پل بزرگ ال کندی با 4 دهانه 10 متری در سال 88 در تیرماه سال جاری با استفاده از تخصیص پیمانکار روئیدرساختمان بندر به بهره برداری رسید.



خداداد مقبلی مدیر کل راه وترابری هرمزگان در مراسم افتتاحیه پل ال کنده بیان کرد: اداره کل راه ترابری درایام خجسته فجر تعداد 36 پروژه با اعتبار 29 میلیارد و 700 میلیون تومان در سطح استان هرمزگان به بهره برداری رسید.

وی افزود: 10پروژه راهداری با اعتبار شش میلیلرد تومان و 20 پروژه راه روستایی با اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون تومان و همچنین شش پروژه راهسازی با اعتبار 22 میلیارد و صد میلیون تومان تومان هزینه شده است.

افتتاح پروژه آبرسانی به روستای بستقلات از توابع بخش مرکزی



پروژه آبرسانی روستای بستقلات از مجتمع براشت با اعتبار هزار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی تامین شده و دارای سه باب حوضچه شیرآلات و لوله گذاری به طول سه کیلومتر با پلی اتیلن 125و فشار 20اتمسفر افتتاح شد.

حمزه پور مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی در مراسم افتتاحیه عنوان کرد: مجتمع براشت از جمله مجتمع هایی است که با کمبود آب مواجه بوده و اکثر سفره های زیر زمینی آن شوراست.



وی افزود: با توجه به این مسئله با حفر سه حلقه چاه 25 روستا تامین آب شد که تاکنون هشت میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و همچنین بالغ بر سه میلیارد اعتبار برای این منظور نیاز است.



بهره برداری از مسکن مهر تعاونیهای نخل آفتاب، آشیانه و جهاد



پروژه مسکن مهر با تعداد کل واحدها در قالب تعاونی 630واحد با اعتبار تخصیصی تعاونی 126میلیارد ریال و تعداد کل کل واحدها در قالب خود مالک 353واحد با اعتبارات هزینه شده خود مالکی 70میلیارد و 800میلیون ریال به بهره برداری رسید.

مهندس سید علی نقی طیب لقمانی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان عنوان کرد: 600 واحد مسکونی در دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید، همچنین پروژه مسکن مهر شهرستان بستک 216 واحد که هر واحد با 75متر مفید با20میلیون تومان اعتبار هزینه شده با کیفیت خوب به بهره برداری رسید.



وی در ادامه گفت: هم اکنون کلنگ زنی 100 واحد تحت عنوان فرهنگیان را در دهه فجر داریم که در هفته دولت به بهره برداری می رسد و همچنین مسکن بسیجیان در هفته دولت سال 90 به بهره برداری خواهد رسید.

بهره برداری متمرکز ازپست هوایی برق



پروژه قابل افتتاح با شبکه فشارضعیف هوایی 291میلیون ریال و شبکه فشار ضعیف زمینی به طول 542کیلو متر با اعتبار 282میلون ریال ، شبکه فشار متوسط هوایی هزار متر با 122میلیون ریال ، پست هوایی دو دستگاه با اعتبار 148 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

محمد ذاکری معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان در مراسم افتتاحیه گفت: 24دستگاه پست توزیع برق درشهرستان بستک افتتاح شده که با هدف برق دار کردن مشترکین برق، بهبود کیفیت برق و بهبود برق از نظر خاموشی بوده است.

وی افزود: مجموعا اعتبار افتتاح پروژه های توزیع برق در شهرستان بستک یک میلیارد و800 میلیون تومان ازمحل منابع استانی هزینه شده است.



افتتاح بازار ماهی فروشان شهر بستک



عملیات اجرایی این پروژ با تامین زمینی به مساحت 300متر مربع بوده که شامل 19غرفه پاک کردن ماهی، اجرای بتن به مقدار 70متر مکعب، تهیه و نصب ستون، خرپا، بادبند، بیس پلیت و نصب پیچ و مهره به مقدار9هزار کیلوگرم کاشی کاری 370متر مربع است و اجرای آن از اعتبار استانی و شهرداری مجوعا یک میلیارد و 500میلیون ریال هزینه شده است.

افتتاح مخزن دو هزار متر مکعبی آب جناح

مخزن دو هزار مترمکعبی ، محوطه سازی، ساختمان نگهبانی و خط انتقال برق به طول 1.5کیلومتر با اعتبار هفت هزار میلیون ریال باهدف ایجاد ظرفیت ذخیره آب به میزان دو هزار متر مکعب به بهره برداری رسید.

حسین خادمی مدیر عامل آب و فاضلاب استان هرمزگان در مراسم افتتاحیه این پروژه گفت: 25 طرح آب و فاضلاب در استان هرمزگان به بهره برداری رسیده که سه پروژه بالغ بریک میلیارد تومان در شهر بستک هزینه دربرداشته است.



افتتاح دبیرستان شبانه روزی حافظ

احداث دبیرستان شبانه روزی حافظ در سال1386 بوده که پروژه زیربنای آموزشی 10کلاس درس 975متر مربع با اعتبار هشت میلیارد ریال و دارای 803متر مربع خوابگاه با اعتبار 450میلیون تومان هزینه به بهره برداری رسیده است.

علی رمضانی معاون اداری مالی نوسازی مدارس هرمزگان عنوان کرد: 67 پروژه از طرف نوسازی مدارس آماده بهربرداری است که 54 هزار و 500مترمربع با اعتبار تخصیصی 260میلیارد ریال در حال بهره برداری است.