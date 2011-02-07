  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

دارت بازان برتر رقابتهای بین المللی دهه فجر در سمنان معرفی شدند

دارت بازان برتر رقابتهای بین المللی دهه فجر در سمنان معرفی شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: مسابقات بین المللی دارت گرامیداشت دهه فجر در بخش آقایان در سمنان با شناخته شدن دارت بازان برتر رقابتهای بین المللی دهه فجر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این رقابت ها شامگاه یکشنبه با معرفی نفرات برتر در این بخش به کار خود پایان داد.

در این رقابت ها 52 ورزشکار از کشورهای ایران، افغانستان و اتریش با یکدیگر به رقابت پرداختند که این مسابقات بصورت انفرادی و آزاد برگزار شد.

در این رقابتها حمیدرضا مومنی و مازیار موسوی از تهران مقام های اول و دوم رقابتها را به خود اختصاص دادند و حسین اعرابی از اصفهان و صالح دهقان از یزد مشترکا سوم شدند.

مسابقات بخش بانوان نیز در سمنان برگزار می شود که به نفرات اول تا سوم این رقابتها جوایز نقدی اهداء می شود.

کد خبر 1247620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها