دارت بازان برتر رقابتهای بین المللی دهه فجر در سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این رقابت ها شامگاه یکشنبه با معرفی نفرات برتر در این بخش به کار خود پایان داد.

در این رقابت ها 52 ورزشکار از کشورهای ایران، افغانستان و اتریش با یکدیگر به رقابت پرداختند که این مسابقات بصورت انفرادی و آزاد برگزار شد.

در این رقابتها حمیدرضا مومنی و مازیار موسوی از تهران مقام های اول و دوم رقابتها را به خود اختصاص دادند و حسین اعرابی از اصفهان و صالح دهقان از یزد مشترکا سوم شدند.