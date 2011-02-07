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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دریای طوفانی مانع جمع آوری لکه های نفتی در خلیج فارس

دریای طوفانی مانع جمع آوری لکه های نفتی در خلیج فارس

مدیرکل اکوبیولوژی دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست با اشاره به طوفانی بودن دریا در چند روز اخیر گفت: به دلیل وضعیت نامناسب دریا و طوفانی بودن آن شناورها نمی توانند نفت را از دریا جمع آوری کنند.

دکتر امید صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تمامی تجهیزات برای جمع آوری لکه های نفتی در دریای بوشهر آماده است و حتی شناورهای سازمان بنادر و دستگاههای دیگر نیز به دریا اعزام شده اند گفت: طوفانی بودن دریا سبب شده با وجود اعزام گروههای مختلف عملیات جمع آوری لکه های نفتی با کندی پیش رود. 

به گفته وی، ماشین آلات سنگین در ساحل دیلم در حال فعالیت هستند تا نفت خام به ساحل آمده را جمع آوری کنند ولی به دلیل  هوای طوفانی، دریا همچنان آلوده به لکه های نفتی است.

در پی ترکیدگی خط لوله آغاجاری به گوره در بندر دیلم استان بوشهر و جاری شدن سیل در روز چهارشنبه هفته گذشته، 20 کیلومتر از خط ساحلی این منطقه دچار آلودگی نفتی شد.

این اتفاق در پی پوسیدگی خط لوله آغاجاری به گوره در دیلم استان بوشهر و نشت نفت از این خط لوله آغاز شده است.

کد مطلب 1247621

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