شکاف دو کیلومتری در عنبرآباد/ نشست زمین بلای جان کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، درحالیکه طی یک ماه گذشته شهرستانهای مختلف بزرگترین استان کشور شاهد بروز سیل، طوفان و زمین لرزه بودند این بار رانش و نشست زمین موجب بروز شکافی دو کیلومتری در شهرستان عنبرآباد در جنوب کرمان شد.

این شکاف بزرگ و عمیق موجب تخریب برخی منازل مسکونی در چهار روستای در امتداد این شکاف شده است.

سال گذشته نیز چنین پدیده ای در عنبرآباد روی داد اما این شکاف از مراکز مسکونی فاصله داشت.

این حفره موجب هراس اهالی روستاهای عنبرآباد شده است و مردم نگران نیز وجود گسل و تحولات پوسته زمین و همچنین گسترش شکاف زمین و خسارت بیشتر هستند.

عمق این شکاف دو کیلومتری در برخی از نقاط زمین به چندین متر و عرض آن به یک متر می رسد و مردم نگران تداوم روند شکاف زمین و افزایش عمق این شکاف عظیم هستند.

بخشدار مرکزی عنبرآباد در خصوص این شکاف اظهارداشت: طول این شکاف دو کیلومتر است و چهار روستای مسکونی عنبرآباد را فراگرفته است.

محمد امیری افزود: تاکنون 150 واحد مسکونی روستایی در اثر این شکاف آسیب دیده اند و مردم نگران از تداوم خسارات آن هستند.

وی خاطرنشان کرد: این حفره طولانی و عمیق روستاهای حاجی آباد، نظم آباد، خاتون آباد و شوکت آباد را در برگرفته است.

وی با اشاره به نگرانی مردم خواستار انجام مطالعه درخصوص دلیل بروز این پدیده شد.

امیری خاطرنشان کرد: این شکاف پس ار بروز سیل روزهای انتهای هفته گذشته عنبرآباد ایجاد شده است.

رئیس سازمان زمین شناسی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلیل بروز چنین پدیده ای گفت: این پدیده بر اثر بروز زمین لرزه و گسل روی نداده است بلکه به دلیل نشست زمین در دشت روی داده است.

مسعود ناظم زاده افزود: خشکسالیهای پیاپی در استان کرمان و برداشت بیش از حد آب از منابع آب زیر زمینی موجب کاهش سطح آب و درنهایت نشست زمین می شود.

وی ادامه داد: این شکاف نیز به احتمال زیاد به دلیل خشکسالی و پس از آن بروز سیل و نشست زمین روی داده است.

