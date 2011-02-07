سیدمسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت جهانی نفت خام در هفته گذشته گفت: با وجود افزایش قیمت جهانی نفت به بیش از 100 دلار به ازای هر بشکه، باز هم ضرورتی برای برگزاری نشست فوق العاده اوپک وجود ندارد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه درخواستی از سوی اعضا به ریاست اوپک برای برگزاری نشست فوق العاده و یا اضطراری ارائه نشده است، تصریح کرد: با توجه به وضعیت سقوط ارزش دلار، نفت 100 دلاری قیمت قابل توجه ای برای این کالای استراتژیک به شمار نمی رود.

رئیس اوپک در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا با افزایش قیمت جهانی نفت به 120 دلار اوپک نشست فوق العاده برگزار خواهد کرد؟ توضیح داد: حتی در صورت افزایش بهای جهانی نفت به 120 دلار هم ضرورتی برای برگزاری نشست فوق العاده وجود ندارد.

به گفته این عضو کابینه دولت در صورت افزایش بهای جهانی نفت خام به 120 دلار قطعا این افزایش قیمت به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سیدمحمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک اخیرا یکی از مهمترین دلایل در افزایش قیمت جهانی نفت به بیش از یکصد دلار را تضعیف ارزش دلار عنوان کرده و به مهر گفته است: نگرانی از مسدود شدن این آبراه بین المللی یکی از دلایل افزایش قیمت جهانی نفت است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون اعضای اوپک یک میلیون بشکه بیش از نیاز نفت به بازارعرضه می کنند، اظهار کرده است: در شرایط فعلی قیمت نفت تابع شرایط عرضه و تقاضا نیست و مسائل ژئوپولیتیکی و فعالیت بورس بازان در نوسان های قیمت نفت تاثیر گذار هستند.



خطیبی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ گونه گزارش رسمی توسط سایر اعضای اوپک به وزیر نفت ایران مطرح نشده است، بیان کرده است: در صورت ارائه این پیشنهادات، وزیر نفت ایران با مشورت با دبیر کل اوپک و سایر اعضا نسبت به برگزاری نشست فوق العاده تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به سه سال، هفته گذشته به دنبال افزایش نا آرامی های سیاسی در مصر، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال از مرز یکصد دلار به ازای هر بشکه فراتر رفت.