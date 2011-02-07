سید مهدی هاشمی که به تازگی حکم تنفیذ خود را به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ازرئیس جمهور دریافت کرده است، با حضور در خبرگزای مهر به پرسشهای خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری پاسخ داد.

وی که دانشجوی دکترای معماری است، هم اکنون به عنوان رئیس فدارسیون تیراندازی و عضو هیئت مدیره کمیته ملی المپیک هم فعالیت می‌کند.

آسیب شناسی مشکلات در سازمان نظام مهندسی ساختمان

هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا در این مدت که به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شده اید آسیب شناسی در زمینه مشکلات سازمان انجام داده اید؟ گفت: تاحدودی آسیب شناسی هایی انجام دادیم و کارگروه ها و کمیسیونهای مختلفی تنظیم کردیم که این موضوعات در دستورکار قرار دارد.

وی افزود: به عقیده بنده، مهمترین مساله ای که باید در دستور کار سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد، اجرای قانون است زیرا با عدم اجرای قانون، دچار مشکل می شویم.

با هیچ دستگاهی اختلاف نداریم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص مشکلات و چالشهای سازمان با شهرداری تهران اظهار داشت: میان ما و شهرداری تهران نقاط مشترک و هماهنگ زیادی وجود دارد اما متاسفانه ابتدا به سراغ اختلافات می روم. هاشمی افزود: گاهی پرداختن به حواشی موجب می شود که از اصول غفلت کنیم.

وی با بیان اینکه چالشها و مشکلات میان سازمان و شهرداری بسیار کم است، گفت: اگر هردو نهاد به وظایف قانونی خود عمل کنند، مشکلات بسیار کم می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه برخی از موارد باید مورد بازنگری قرارگیرند، افزود: به عقیده من این مشکلات آنقدر کوچک و جزئی هستند که نباید اجرای قانون را متوقف کند و ما را به چالش بکشاند.

اعمال سلیقه های شخصی در اجرای قوانین

هاشمی به اعمال سلیقه های شخصی در اجرای قانون اشاره کرد و اظهار داشت: اگر مسئولان نظام مهندسی و دستگاه های همکار به وظایف قانونی خود عمل کنند مشکلی پیش نمی آید اما گاهی اوقات سلیقه ها ما را در اجرای قانون کند و تند می کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی بابیان اینکه ما با هیچ دستگاهی مشکل و اختلاف اساسی نداریم، گفت: مشکلات در برداشتهای سلیقه ای است که قابل حل است.

چشم انداز سازمان را ترسیم می کنیم

هاشمی در پاسخ به این پرسش که برنامه شما برای سازمان نظام مهندسی ساختمان در آینده چیست؟ افزود: نمی توان با تکیه بر آمال و آرزوها اهداف را مشخص کرد بلکه باید چشم انداز ترسیم شود، زیرا سازمان نظام مهندسی تاکنون برنامه ای برای آینده نداشته است.

وی اظهار داشت: پس از تصویب چشم انداز، مبنا و هدف برنامه های سازمان برای آینده مشخص می شود که اجرای قانون می تواند یک هدف بسیار بزرگ و با اهمیت باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی افزود: اجرای قانون نظام مهندسی بسیار می تواند در تحقق عدالت و اهداف دولت و نظام تاثیرگذار باشد، زیرا سازمان نقش زیادی در موضوع اشتغال دارد.

هاشمی اظهار امیدواری کرد که درزمان کوتاه چشم انداز و برنامه بلند مدت سازمان نظام مهندسی ساختمان ترسیم شود و افزود: قانون نظام مهندسی باید بهتر اجرا شود.

وی در مقابل این پرسش که آیا برنامه ای برای بازنگری در قوانین نظام مهندسی دارید؟ گفت: مقررات ملی ساختمان طبق مصوبه هر 5 سال یکبار باید بازنگری شود که دردست اقدام است اما تاکنون نظام مهندسی ساختمان تنها در این بازنگری مشارکت داشته است که امیدواریم در آینده محور کار قرار گیرد.

اصراری به برگزاری جلسه 3 جانبه نداریم

رابطه سازمان نظام مهندسی ساختمان با وزارت مسکن وشهرسازی از دیگر سئوالاتی بود که از هاشمی پرسیده شد، وی دراین خصوص گفت: اگر از چگونگی تعاملات بنده اطلاع داشته باشید می دانید که همیشه سعی کرده ام که حداکثر تعامل را با دستگاه های مرتبط داشته باشم و اجازه ندهم تا چالشهای اساسی وارد کار شود.

وی افزود: اگر من و سایر مسئولان مبنا را بر اجرای قانون بگذاریم به مشکلی برخورد نمی کنیم، ضمن آنکه مشکلات جدی را می توان با تعامل حل کرد.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که برخی از اعضای نظام مهندسی علت برگزار نشدن جلسه ای برای حل مشکل شناسنامه فنی ملکی که قرار بود وزارت مسکن وشهرسازی با مسئولان نظام مهندسی ساختمان تهران و شهرداری برگزار کند را عدم حمایت وزارت مسکن می دانند، گفت: همه به دنبال حل مشکل هستند و اگر این مشکل را بتوان از طریق دیگری حل کرد، اصراری به برگزاری این جلسه نیست.

وی بابیان اینکه به دنبال این هستیم که خودمان مشکل را حل کنیم ادامه داد: مشکل شناسنامه فنی ملکی مربوط به سازمان نظام مهندسی استان تهران است اما از آنجایی که عضو هیئت مدیره این سازمان هم هستم می دانم که این مشکل در حال پیگیری است و به زودی حل می شود.

با قالیباف و چمران آشنایی دارم

هاشمی با اشاره به آشنایی با محمد قالیباف شهردار تهران، افزود: با شناختی که از دکتر قالیباف دارم فکر می کنم که این مشکل حل شود، همچنین با مهندس چمران هم صحبت کردم و کسی به دنبال این نیست که قانون اجرا نشود.

700 پرونده تخلف به شورای انتظامی ارجاع شد

وی در خصوص این پرسش که چند درصد از مهندسان ناظر ساختمان، قانون را به درستی اجرا می کنند؟ اظهارداشت: عمده مهندسان قوانین رعایت می کنند و از 200 هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان فقط 700 پرونده تخلف به شواری انتظامی نظام مهندسی کشور ارجاع شده است که در مقابل این حجم کار، رقمی نیست.

هاشمی ادامه داد: اما جو روانی کار بیش از مواردی است که واقعیت دارد و متاسفانه جنبه های مثبت کار و زحمات مهندسان مورد کم لطفی قرار می گیرد.

بخش ساختمان به ظرفیت سازی نیاز دارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درپاسخ به این پرسش که چه میزان از ساخت وسازهای کشور را بر مبنای قانون ملی ساختمان می دانید؟ گفت: روند ساخت و ساز در کشور ما روندی رو به رشدی است و در بسیاری از ساخت وسازها حتی در روستاها چه در قالب مسکن مهر و چه در روستاها مقررات ملی ساختمان اجرا می شود.

وی بیشترین مشکل را عدم ظرفیت سازی در بخش ساختمان دانست و گفت: باید ظرفیت سازی در بخشهای مختلف انجام شود تا مقررات بطور کامل اجرا شود.

برخی مصالح ساختمانی داخلی استاندارد نیستند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص این پرسش که برخی معتقدند مصالح ساختمانی وارداتی استاندارد نیستند، اظهارداشت: از نظر من هر نوع مصالحی که از خارج کشور به طور رسمی وارد کشور شود، استاندارد است.

وی در خصوص مصالح ساختمانی داخلی هم گفت: برخی از مصالح ساختمانی داخلی استاندارد لازم را ندارند که استاندارد سازی آنها در دستور کار وزارت صنایع و سازمان استاندارد قرار دارد.

ارزان سازی جای کیفی سازی را گرفته است

هاشمی در پاسخ به اینکه ضدزلزله بودن ساختمانها در کشور اجرا می شود یا نه؟ اظهار داشت:از نظر قانونی مشکلی نداریم اما در اجرا مشکل وجود دارد که آنهم موضوع فرهنگی است.

وی افزود: هنوز در ساختمان سازی کیفیت جانیافتاده است و ارزان سازی جای کیفی سازی را گرفته است در صورتیکه با این روش سرمایه تلف می شود و عدم رعایت استاندارد ها باعث می شود که جان انسان ها به خطر بیافتد.