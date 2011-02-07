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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۵

تأخیر در اعزام عمره‌گزاران قطعی نیست/ وضعیت نهایی به زودی مشخص می‌شود

تأخیر در اعزام عمره‌گزاران قطعی نیست/ وضعیت نهایی به زودی مشخص می‌شود

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان درباره آخرین وضعیت عمره دانشجویی با توجه به انتشار اخباری مبنی بر تأخیر در صدور روادید عمره‌گزاران گفت: "این احتمال وجود دارد که هیچ تأخیری در اعزام عمره گزاران دانشگاهی ایجاد نشود."

حجت الاسلام سید محمد فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: "در آخرین گفتگویی که با رئیس سازمان و حج و زیارت داشتم، رئیس این سازمان اعلام کرد امروز مشخص می شود که آیا دولت عربستان به عمره گزاران ایرانی ویزا می دهد یا این کار را با تأخیر انجام می دهد."

رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: "ستاد عمره دانشگاهیان فعلا هیچ خبری مبنی بر اینکه اعزام عمره گزاران دانشگاهی با تأخیر انجام می شود یا به موقع ندارد."

فقیهی افزود: "مقرر بوده اولین اعزام دانشگاهیان عمره گزار در 25 بهمن ماه صورت گیرد. همه چیز به 18 بهمن ماه و آنچه رئیس سازمان حج و زیارت اعلام می کند بستگی دارد."

کد مطلب 1247630

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