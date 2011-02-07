به گزارش خبرنگار مهر، وقتی کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 26 دی ماه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر شد تا انتقاد الیاس نادران نماینده مردم تهران نسبت به اعتبار مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مورد بررسی قرار گیرد، مقرر شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از بررسی مدارک رحیمی، گزارش این بررسی را در کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه دهد.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پس از برگزاری این جلسه به مهر گفت: در جلسه مقرر شد تا دو هفته دیگر گزارش بررسی مدرک تحصیلی معاون اول رئیس جمهور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.

با وجود همه این قرارها اما نتیجه بررسی اعتبار مدارک تحصیلی معاون اول رئیس جمهور دو هفته پس از 26 دی ماه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح نشد و سید کاظم موسوی در گفتگویی تازه در 16 بهمن ماه به مهر گفت: مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارائه گزارش بررسی اعتبار مدارک رحیمی هنوز در کمیسیون حضور پیدا نکرده‌اند.

گفتگوی خبرگزاری مهر با محمدحسین مجلس آرا مدیرکل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرجع تخصصی بررسی اعتبار مدارک تحصیلی در پی می آید.

* خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: آقای دکتر مجلس آرا؛ بررسی مدارک تحصیلی آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز 17 بهمن ماه 89 در چه مرحله ای قرار دارد؟

- محمدحسین مجلس آرا: هیچ اطلاعی درباره کار ایشان (آقای رحیمی) ندارم. هیچ چیزی در دست ما نیست. "بینی و بین الله" هیچ چیز نیست.

* یعنی هیچ مدرکی از هیچ کدام از مسئولان کشور در اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم در دست بررسی نیست؟

- هیچ مدرکی از هیچ مسئولی الآن در دست بررسی نیست. هیچ مدرکی که منتسب به مسئولان نظام باشد الآن در دست بررسی ما نیست. اصلا چنین چیزی در اداره کل دانش آموختگان مطرح نیست.

* چطور نمایندگان مجلس اعلام می کنند که مقرر شده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 2 هفته پس از 26 بهمن ماه نسبت به ارائه گزارش درباره اعتبار مدارک معاون اول رئیس جمهور اقدام کند اما شما می فرمایید هیچ اطلاعی در این باره ندارید؟

- وقتی در حوزه ام هیچ خبری در این زمینه ندارم، شما باید بروید سراغ آدمهایی که خبر دارند. خبری ندارم در این زمینه و در حوزه من هم چیزی نیامده است. اگر چیزی به من بدهند و بگویند بررسی کن، بررسی می کنم. وقتی چیزی نداده اند من چگونه بررسی کنم.

* آیا مرجع دیگری غیر از اداره کل امور دانش آموختگان در وزارت علوم وجود دارد که مسئولیت بررسی اعتبار مدارک تحصیلی را داشته باشد؟

- تنها مرجعی که در وزارت علوم، مدرکی را بررسی و تایید یا رد می کند اداره کل امور دانش آموختگان است و هیچ مرجع دیگری نیست. مدیرکل امور دانش آموختگان زیر نظر دکتر ملاباشی و دکتر ملاباشی نیز زیر نظر وزیر علوم کار می کند. بنابراین موضوع بررسی مدارک آقای رحیمی باید از طریق این مسئولان به اداره کل امور دانش آموختگان ارجاع شود. هیچ مدرکی پیش من نیامده است.