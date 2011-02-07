اختصاص 250 میلیارد ریال برای مدیریت پسماند استانهای ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حمید رضا صارمی ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی پل چهارم بابلسر، از تخصیص 500 میلیارد ریالی سفرریاست جمهور به مازندران در بخش پسماند شهری خبر داد.

وی با بیان اینکه کمپوست روشی منسوخ شده در دنیا است گفت: رویکرد وزارت کشور و محیط زیست به سمت تکنولو‍ژی برتر و استفاده از دستگاههای زباله سوز به جای کمپوست است.

صارمی با بیان اینکه کل بودجه تخصیصی پسماند استانهای ساحلی 250میلیارد ریال بوده است افزود: 200 میلیارد ریال از سال گذشته و بیش از 200 میلیارد ریال از بودجه امسال از ردیف بودجه پسماندهای استانهای ساحلی شامل (سه استان شمالی و استانهای جنوب کشور) به مازندران اختصاص یافته است.

وی به شهرداران توصیه کرد: که با دریافت وام و تسهیلات از بانکها و موسسه های اعتباری برای رفع مشکل پسماند اقدام کنند چرا که سود تسهیلات دریافتی را سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور پرداخت خواهد کرد.