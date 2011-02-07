همه شایعات درباره "آی- پد 2" / ویژگیهای احتمالی محصول جدید اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند تاکنون هیچ یک از این شایعات از سوی اپل تکذیب و یا تائید نشده اند اما همین مطالب تنها اطلاعاتی هستند که در حال حاضر درباره نسل آینده لوح- رایانه اپل در دسترس قرار دارند.

سایت iLounge یکی از سایتهایی است که اطلاعاتی درباره ویژگیهای "آی- پد 2" ارائه کرده است.

فناوریهای RFID/NFC

این سایت معتقد است که به احتمال بسیار بالایی "آی- فن" و "آی- پد" نسل آینده محتوی تراشه های بر پایه فناوری "ارتباطات میدان نزدیک" (NFC) هستند. با استفاده از این تراشه، دستگاه در نزدیکی یک حسگر فعال به طور خودکار و بدون تماس می تواند انواع مختلف عملیات برای مثال انتقال پول در سیستمهای "میکرو پرداخت" را انجام دهد. در حقیقت این تراشه می تواند "آی- پد 2" را به یک کیف پول الکترونیک برای خرید کالا و خدمات تبدیل کند.

مواد جدید برای کیس

امید زیادی برای احتمال استفاده از جنس فیبر کربنی به جای آلومینیوم در کیس این محصول جدید اپل وجود دارد. با استفاده از این فیبر وزن دستگاه بسیار سبکتر از وزن "آی- پد" فعلی می شود.

نمایشگر 7 اینچی





"آی- پد" در حال حاضر دارای یک نمایشگر 10 اینچی است در حالی که برپایه این شایعات احتمال زیادی وجود دارد که "آی- پد" آینده مجهز به یک نمایشگر 7 اینچی شود.

سیستم عامل

به نظر می رسد که سیستم عامل این دستگاه نسخه بتای سیستم عامل "آی- فن" iOS 4.3 خواهد بود که با توسعه این سیستم عامل و رسیدن از نسخه بتا به نسخه اصلی سه نسخه مختلف از این لوح- رایانه با اسامی "آی- پد 2.1"، "آی- پد 2.2" و "آی- پد 2.3" برای سه مدل "وای- فای"، 3G GSM و 3G CDMA عرضه شود.

همچنین "کریس گالتزرانو" یک توسعه دهنده وب بر روی سایت خود این اطلاعات را درباره "آی- پد 2" ارائه کرده است:

پورت نمایشگر

این یک سیستم خروجی است که اپل استاندارد آن را در رایانه های "مک" ارائه می کند. این پورت همچنین می تواند به عنوان یک خروجی HDMI برای اتصال رایانه به تلویزیون استفاده شود.

دوربین

"آی- پد 2" مجهز به یک دوربین ویدیویی در فرمتهای VGA ، 720p و iFrame خواهد بود. iFrame یک فرمت فیلم 960 در 540 پیکسل است که فیلمهایی با وضوح تصویر نزدیک به کیفیت HD تهیه می کند با این تفاوت که این فیلمها حجم کمتری از حافظه را اشغال می کنند. همچنین احتمال می رود دوربین اصلی دستگاه وضوح تصویر 3 مگاپیکسلی داشته باشد.

زمان رونمایی