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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۶

دانشگاه یزد در پیچ و خم آزاد کردن زمین 250 هکتاری/ ایستگاه پژوهشی بی زمین!

دانشگاه یزد در پیچ و خم آزاد کردن زمین 250 هکتاری/ ایستگاه پژوهشی بی زمین!

دانشگاه یزد که به گفته رئیس این دانشگاه از سال 76 درگیر مسائل قضایی بر سر زمین 250 هکتاری این دانشگاه است هنوز هم پس از گذشت 13 سال در پیچ و خم تصاحب این زمین به سر می‌برد و رئیس این دانشگاه نیز در حال ادامه رایزنی با مسئولان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در سال 86 در اجلاس روسای دانشگاه‌های کشور شرکت کرد رئیس دانشگاه یزد مشکلات زمین 250 هکتاری این دانشگاه را با رئیس جمهور در میان گذاشت. به گفته میرمحمدی میبدی رئیس دانشگاه یزد، دکتر احمدی‌نژاد نیز غلامحسین الهام را که آن زمان وزیر دادگستری بود مأمور کرد تا موضوع حقوقی و قضایی زمین‌های دانشگاه یزد را پیگیری کند.

این زمین 250 هکتاری مربوط به ایستگاه تحقیقاتی کویرزدایی دانشگاه یزد است که به گفته رئیس دانشگاه یزد از طریق اداره منابع طبیعی یزد در سال 74 به این دانشگاه واگذار شده اما مدتی بعد دادگاه اعلام کرده است که اداره منابع طبیعی نمی‌توانسته زمین‌ها را به دانشگاه واگذار کند.
 
سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی در گفتگو با مهر درباره پیچ و خم‌های حقوقی زمین‌های 250 هکتاری دانشگاه یزد گفته بود:  فردی که از نظر دانشگاه زمین‌خوار است از طریق دادگاه اقدام به اخذ مالکیت زمین‌های ایستگاه تحقیقاتی کویر شناسی کرده و پس از آنکه مالکیت زمین را به نام خود گرفته است، زمین‌ها را به یکسری افراد فروخته و اکنون سالیان سال از فروش این زمین‌ها توسط این فرد گذشته است.
      
ایستگاه تحقیقاتی کویرزدایی این دانشگاه در نزدیکی دروازه قرآن یزد قرار دارد. به گفته رئیس دانشگاه یزد پیگیری‌هایی که به رئیس جمهور و وزیر دادگستری رسیده بود بی‌نتیجه مانده است.
 
سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی رئیس دانشگاه یزد شنبه 16 بهمن ماه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت زمین 250 هکتاری این دانشگاه گفت: دانشگاه یزد همچنان درگیر نامه‌نگاری با مسئولان ارشد جهت بازپس گیری زمین‌های این دانشگاه است.
کد مطلب 1247636

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