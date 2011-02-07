شبکه راه آهن اردبیل به جمهوری آذربایجان متصل می شود

سید حسین صابری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: هم اکنون بحث مطالعه و تحلیل اقتصادی این طرح در حوزه مطالعات معاونت برنامه ریزی مراحل پایانی خود را طی می کند.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای اخذ مجوز ماده 32 و توجیح فنی و زیست محیطی این طرح اضافه کرد: با تعیین و مشخص شده اعتبارات مالی این طرح از ردیف قانون بودجه سنواتی، پروژه راه آهن اردبیل – پارس آباد آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل با اشاره به روند اجرایی طرح راه آهن میانه - اردبیل افزود: تاکنون اجرای این طرح از سرعت مناسب برخوردار بوده ولی مشکل ما برای برای افزایش سرعت کار کمبود اعتبار است.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم بخش زیر ساختها و طرحها ی عمرانی استان پیشرفت خوبی داشته است، تصریح کرد: تسریع فعالیتهای عمرانی در تمام زمینه ها سبب افزایش مطالبات و انتظار مردم شده در حالیکه وضیعت اعتباری کشور پاسخگوی خواسته ها نیست.

صابری استفاده از ظرفیتها و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای پیشرفت پروژه راه آهن میانه - اردبیل را ضروری دانست و ایراز داشت: اگر مشکلات اعتباری حل شود تا پایان سال 91 راه آهن اردبیل به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به برگزاری 60 جلسه در قالب کارگروهها طی یک هفته برای بررسی مسائل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی استان یاد آور شد: انتظار داریم در جلسانی که نمایندگان استان عضو هستند، این افراد حضور یابند.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به عملکرد خوب دستگاههای فرهنگی در سطح استان متذکر شد: برگزاری نمایشگاه کتاب با و استقبال خوب مردم نشان داد، استان اردبیل ظرفیت و پتانسیل لازم برای اجرای برنامه ها و حرکتهای فرهنگی را دارد.

وی در پایان از برگزاری نمایشگاه کتاب استان در فصول میانی سال و به صورت دو بار در سال خبر داد و خاطر نشان کرد: این مهم در راستای پاسخگوی به نیازهای شهروندان استان در بخش کتاب و کتابخوانی و از سال آینده اجرا خواهد شد.