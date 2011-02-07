به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم مستند سینمایی "جعبه سیاه" با حضور محمدرضا اسلاملو کارگردان، علیرضا بهنام نویسنده، شفیع آقامحمدیان تهیه‌کننده، حامد محسن‌پور تدوینگر، احمد کلانتری صدابردار، امیر معقولی مدیر تصویربرداری، تیه ری نیسون پژوهشگر و با مدیریت محمود گبرلو شامگاه یکشنبه 17 بهمن‌ماه در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقامحمدیان درباره ساخت این فیلم گفت: اعتراف می‌کنم زحمت اصلی را آقای اسلاملو کشید و من برای کمک به ساخت این فیلم به گروه ملحق شدم. مرکز گسترش در طول سال گذشته اعلام کرد رویکرد جدیدی با عنوان سینمای سیاسی در تولیدات خود بگنجاند. اولین محصول مرکز با نگاه سیاسی فیلم "جعبه سیاه" است.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک ساخت 16 فیلم بلند را برنامه ریزی کرده‌ایم که چیزی حدود پنج فیلم آن، مستند سیاسی است. من به خاطر اینکه فیلم در شرایط سخت اما با همدلی ساخته شده از دوستان تشکر می‌کنم. از میان 16 فیلم مستندی که قرار است ساخته شود احتمالاً همه این فیلم‌ها به جشنواره سینماحقیقت سال آینده می‌رسد. این برای اولین بار است که 16 فیلم مستند بلند در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تصویب می‌شود. البته موضوع این فیلم‌ها درباره مسایل مذهبی، سیاسی، تاریخ و تمدن است.

محمدرضا اسلاملو کارگردان "جعبه سیاه" درباره گروه و عوامل ساخت این فیلم توضیح داد: دو نسل از سینمای ایران در کنار هم برای این فیلم زحمت کشیدند از احمد کلانتری گرفته تا جوانانی چون بهنام و محسن‌پور.

وی همچنین افزود: از آقای کلانتری عذرخواهی می‌کنم چرا که حق ایشان بود نامشان به عنوان صدابردار در تیتراژ ابتدایی فیلم نوشته شود اما این قصور از طرف من بود و از لحاظ اخلاقی و حرفه‌ای هم حذف نام ایشان درست نبود. من ترجیح دادم این عذرخواهی در جمع شما رسانه‌ای‌ها انجام شود.

اسلاملو در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه "جعبه سیاه" چه تفاوتی با فیلم‌های مستندی که درباره 11 سپتامبر ساخته شده است دارد و شما چه حرف تازه‌ای برای گفتن داشتید، پاسخ داد: اگر فیلم را دیده باشید همان چیزی که در فیلم می‌گذرد حرف ما بود.

این کارگردان به اصرار گبرلو برای توضیح بیشتر عنوان کرد: ما همیشه گفته‌ایم پشت پرده 11 سپتامبر ماجراهای دیگری هم بوده است. مثلاً کارگردانانی چون مایکل مور درباره این واقعه فیلم ساختند اما در اصل ما باید درباره این اتفاق فیلم بسازیم. همه دنیا منتظرند تا مردم ایران تجزیه و تحلیل‌شان را از وقایع و اتفاقات روز دنیا بیان کنند. "جعبه سیاه" اولین فیلمی است که به واقعه 11 سپتامبر از زاویه دیگری نگاه می‌کند و این مسئله را به مهدویت ربط می‌دهد. فرصت مناسبی پیش آمد تا ما این وظیفه را به خوبی انجام دهیم.

آقامحمدیان تهیه‌کننده فیلم در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره سفارشی بودن فیلم توضیح داد: "جعبه سیاه" اتفاق عجیبی در 10 سال گذشته در سینمای ایران است. ایده ساخت این فیلم از طرف آقای اسلاملو بود و ما هم وظیفه خود می‌دانستیم همان‌طور که به فیلم‌های دیگر برای ساختشان کمک می‌کنیم از این فیلم حمایت کنیم.

احمد کلانتری درباره همکاری با اسلاملو گفت: "جعبه سیاه" در وقت اضافه به من پیشنهاد شد اما زمانی که کار را دیدم سر این پروژه ماندم چون از واقعه 11 سپتامبر خیلی چیزها ندیده بودم. نه رسانه‌های داخلی و نه رسانه‌های خارجی پشت پرده این اتفاق را نشان نداده بودند و من متعجب بودم که بعد از گذشت یک سال از این واقعه چرا اینقدر این حقیقت را دیر فهمیدیم. به همین خاطر سعی کردم از دل و جان در این پروژه فعالیت کنم.

علیرضا بهنام نویسنده این فیلم با اشاره به ویژگی‌های خاص "جعبه سیاه" تاکید کرد: مهمترین نکته‌ای که در این پروژه دوستان با هم بر سر آن اتفاق نظر داشتند نقش ایرانیان و شیعه در آخرالزمان بود. بسیار خوشحالم بحث آخرالزمانی را در قالب یک فیلم مستند بیان کردیم. این اولین همکاری میان من و آقای اسلاملو نبود و تجربه‌ای ارزشمند برایم است.