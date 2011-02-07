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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

134 پروژه عمرانی دهه فجر در بجنورد به بهره برداری رسید

134 پروژه عمرانی دهه فجر در بجنورد به بهره برداری رسید

بجنورد - خیرگزاری مهر: معاون عمرانی فرماندار بجنورد گفت: 134 پروژه عمرانی با هزینه کرد 406 میلیارد و 870 میلیون ریال هم زمان با دهه فجر در شهرستان بجنورد به بهره برداری رسید.

ابوالفضل یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این خبر در حاشیه جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر این شهرستان اظهار داشت: در این ایام، 29 پروژه شاخص در شهر بجنورد، 41 پروژه در بخش مرکزی، 16پروژه در گرمخان و 42 پروژه در راز و جرگلان به همراه چند پروژه کوچک در مناطق مختلف شهرستان به بهره برداری رسیده و تعدادی نیز تا پایان هفته مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: مجموع بهره برداران روستایی از این پروژه ها 12 هزار و 146 نفر و شمار بهره برداران شهری 56 هزار و 641 نفر است.

وی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها، برای 575 نفر اشتغال مستقیم و 760 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می شود.

یاوری افزود: بهره برداری از مخزن آب و خطوط انتقال و تغذیه آب و گاز گلستان شهر و فضای سبز آن، بهره برداری از طرح توسعه سیلو، برق رسانی به روستاها و تقویت شبکه برق، چهار طرح در شهرک صنعتی بجنورد، سردخانه مرکز استان، چهار پروژه کشاورزی و گاز رسانی به هفت روستای بخش مرکزی از جمله این پروژه ها است.

معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار بجنورد نیز به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت سی و دومین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی، کمیته های 23 گانه در ادارات و بخشداریهای بجنورد تشکیل شده است که اجرای بیش از 991 عنوان برنامه را در دستور کار خود دارد.
 
ابوالقاسم اکبری اظهار داشت: 150 برنامه شاخص با حضور استاندار و فرماندار در این شهرستان تا پایان این دهه اجرا می شود.
 
کد مطلب 1247645

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