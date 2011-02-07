بیشتر طوطیها چپ دست اند!

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که پدیده چپ دستی به انسان محدود نمی شود به طوری که محققان دانشگاه "ماکواری" در سیدنی با مطالعه بر روی گروهی از طوطیها نشان دادند که تمام این حیوانات ترجیح می دهند یا از بال، پا و چشم چپ و یا از بال، پا و چشم راست استفاده کنند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "اساساً اگر با طوطیها ارتباط خیلی نزدیکی داشته باشید متوجه می شوید که این پرندگان زمانی که از یک چشم خود برای دیدن اجسام استفاده کنند از پای همان طرف برای برداشتن آن جسم استفاده می کنند."

این پژوهشگران به منظور رسیدن به این نتایج 320 طوطی را از 16 گونه مختلف استرالیایی مورد بررسی قرار دادند.

براساس گزارش تلگراف، این تحقیقات نشان داد که حدود 47 درصد از این طوطیها چپ دست و 33 درصد راست بودند بقیه نیز "دو دستی" بودند. این در حالی است که تنها 10 درصد از انسانها چپ دست هستند.