موسیقی روح فیلم است

به گزارش خبرنگار مهر،موسی پور آهنگسازی که عمده فعالیت او ساخت موسیقی برای سریال هایی چون "دلنوازان"، "هوش سیاه" و "تاوان" بوده معتقد است که کار کردن در فضای تلویزیون برقراری ارتباط با مخاطب را آسان تر می سازد و بازتاب اثر انجام شده را راحت ترمی توان دید اما کار کردن در سینما چنین نیست چرا که هم وقت و انرژی بیشتری از آهنگساز می گیرد و هم نگاه ساده انگارانه ای که نسبت به این هنردر ساخت موسیقی متن وجود دارد باعث می شود که موسیقی فیلم خیلی سهل و آسان به نظر برسد در حالی که چنین نیست و ساخت موسیقی فیلم یکی از سخت ترین مراحل تولید را دارد.

این آهنگساز که در بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر با سه فیلم " صدای پای من" به کارگردانی مهرداد خوشبخت ، "بی انتها" به کارگردانی امیرحسین جهددوست در بخش نگاه اول و "عاشقانه های سرباز وظیفه رحمت" به کارگردانی پوریا آذربایجانی را در بخش مسابقه آثار ویدیو دارد در خصوص مسائل و مشکلات هنر موسیقی در ساخت موسیقی فیلم سخن گفت.

خبرگزاری مهر، گروه موسیقی : یکی از مشکلات عمده آهنگسازان در ساخت موسیقی فیلم نبود ارکسترهایی ویژه ساخت موسیقی است که آهنگساز مجبور است از ارکسترهای کوچک استفاده و معمولا آن فضایی که لازم است برای موسیقی متن یک فیلم به دست نمی آید ؛ نظر شما چیست ؟

آرمان موسی پور: یکی از بزرگترین مشکلات ساخت موسیقی فیلم نبود ارکسترهایی ویژه این کار است و همانگونه که اشاره کردید مجبور هستیم با آنسامبل های کوچک موسیقی متن فیلم ها را بسازیم ؛ این در حالی است که می توان موسیقی متن فیلم های ارکسترال با ارکسترهای سمفونیک ، ارکستر ملی و یا ارکسترهای مجلسی که خوشبختانه تعداد آنها کم هم نیست بهره برد ولی متاسفانه تهیه کننده و برخی ازکارگردان ها به دلیل عدم شناخت نسبت به این مقوله حاضر به هزینه کردن نیستند و من بارها از زبان تهیه کننده ها شنیدم که می گویند یک موسیقی ساده و کم هزینه می خواهیم در صورتی که چنین نگاهی به موسیقی فیلم درست نیست و باید افراد حرفه ای تر به این مقوله نگاه کنند.

*نپذیرفتن هزینه تولید و سرمایه گذاری در ساخت موسیقی فیلم اعتبار هنری و حرفه ای آهنگساز را زیر سئوال می برد ؛ به نظر شما وظیفه آهنگساز در شناساندن این مقوله در حوزه ساخت فیلم چیست؟

- به عقیده من مشکل اصلی از خود آهنگسازان است که حاضرند با کمترین امکانات موسیقی یک فیلم را بسازند و نتیجه آن می شود که به یکباره می بینیم که یک آهنگساز ده موسیقی فیلم را در طول سال ساخته است بدون اینکه ظرافت و ریز بینی های این حرفه را درنظر بگیرید ؛ البته حاصل کار هم مشخص است چراکه معمولا با نوعی آشفتگی در کل فیلم ویا سریال مواجه هستیم به همین دلیل بخشی از سهل انگاری تهیه کننده و یا کارگردان یک فیلم به نوع عملکرد آهنگساز نیز برمی گردد از همین رو با توجه به صحبت های استاد عزیزم فرهاد فخرالدینی که همیشه می گفت یک هنرمند نباید به پول و شهرت فکر کند و فقط باید کارخود را به بهترین شکل انجام دهد من هم همین کار را می کنم و مسائل حاشیه ای را وارد کار نمی کنم.

* مهرداد خوشبخت از کارگردان هایی است که نوع تفکر او در آثاری که می سازد از سینمای تجاری دور است و نگاه متفاوتی را در آثار خود دنبال می کند و به تبع موسیقی که برای این فیلم ساخته می شود متاثر از همین نگاه است ؛ به عنوان آهنگساز فیلم "صدای پای من" از کم و کیف ساخت موسیقی این فیلم بگویید ؟

- همانطور که گفتید نوع نگاه خوشبخت در ساخت سریال و فیلم سینمایی از چارچوب های رایج تولیدات سینمایی و یا تلویزیونی به دور است و فیلم صدای پای من هم از این قاعده به دور نیست ، داستان این فیلم در فضایی فانتزی سیر می کند و فیلمی برای نوجوان است که داستانی هم ایرانی و هم بین المللی دارد از همین رو موسیقی این فیلم هم بسیار خاص و فانتزی است و شاید بتوان فضای فیلم و موسیقی آن را با فیلمی مثل هری پاتر مقایسه کرد به همین دلیل از موسیقی کاملا کلاسیک استفاده کردم و تنها سازی که به صورت سلو در کنار ارکستر این فیلم اجرا دارد پیانو است که فضای فیلم را امروزی تر می کند .

* با توجه به اینکه داستان ایرانی است چرا از سازهایی ایرانی به جای پیانو در فضا سازی استفاده نکردید؟

-عناصر زمان و مکان در این فیلم در نظر گرفته نشده است و با توجه به اینکه داستان در روستایی در کردستان می گذرد اسمی از آن روستا و آدم ها برده نمی شود به همین دلیل از ابتدا قرار نبود که ساز ایرانی در ساخت موسیقی برای این فیلم استفاده کنیم به همین دلیل کارکرد موسیقی در این فیلم تنها نمایانگر حالات و روابط کاراکترها است ؛ البته ناگفته نماند که مهرداد خوشبخت از جمله کارگردان هایی است که می داند از تک تک پلان ها و موسیقی چه می خواهد و خوشبختانه نه تنها شناخت کافی به صنعت سینما دارد بلکه به پیچ و خم هنر موسیقی نیز به خوبی آگاه است و به همین دلیل از ابتدا به فیلم صدای پای من بین المللی نگاه می کرد.

*فیلم "بی انتها"هم یکی از فیلم های حاضر در بخش نگاه اول است وبه نوعی رقیب فیلم "صدای پای من" و شما به عنوان آهنگساز برای هر دو فیلم موسیقی ساختید از تجربه ساخت موسیقی برای فیلم "بی انتها "بگویید.این موسیقی چه رنگ مایه ای دارد؟

-"بی انتها" بک فیلم پلان سکانس است که ماجرای آن تنها در یک لوکیشن می گذرد در واقع داستان در110 دقیقه بدون تغییر پلان تعریف می شود این فیلم یک فیلم کاملا تجربی و بسیار خاص است به همین دلیل سعی کردم از نوعی موسیقی ساکن و سنگین برای لحظه به لحظه فیلم استفاده کنم به همین دلیل از سازهای ویولن و پیانو به شکل کاملا ملودیک بهره بردم و برای تیتراژ پایانی هم از موسیقی ارکسترال استفاده کردم. از طرفی"بی انتها" فیلم زیبایی است و به عقیده من مخاطب را به خود جذب می کند و موسیقی هم تمام لحظه های فیلم تنیده است و بیننده در طول داستان شاید متوجه عنصر موسیقی به طور خاص نشود ؛ به نظر من موسیقی این فیلم شبیه موسیقی های اروپای شرقی است .

* سئوال آخر بازی در فیلم "خانه پدری" را چطور ارزیابی می‌کنید؟

- این فیلم یک کار تلویزیونی به کارگردانی پوریا آذربایجانی است و به دلیل رئال بودن داستان موسیقی بسیار اندکی دارد و فکر می کنم در مجموع 8 دقیقه موسیقی داشته باشد .