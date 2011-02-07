۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط "سامد" در بوشهر راه اندازی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت "سامد " به صورت آزمایشی در استان بوشهر راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استاندار بوشهر صبح دوشنبه  در مراسم راه اندازی آزمایشی این سامانه گفت: شماره تماس این مرکز 111 است و هم استانیها می توانند مسایل و مشکلاتشان را در تماس با این شماره مطرح کنند.

محمد حسین جهان بخش افزود: پس از طرح مشکل مدیر دستگاه مربوط مدت زمان معینی برای پاسخگویی دارد و در صورت پاسخ ندادن این تماس به صورت خودکار به تهران منتقل می شود.

وی اضافه کرد: مرکز خدمات داده استان که سرویس دهی فضای مجازی به مناطق جنوبی کشور شامل بوشهر، خوزستان، فارس و هرمزگان را برعهده دارد با 15 میلیارد ریال راه اندازی شده است.

استاندار بوشهر گفت: مرکز سامد فرصتی مهم و مناسب برای ارتباط مردم با دولت و طرح مسائل و مشکلات مردمی با نهاد ریاست جمهوری است.

جهانبخش افزود: هرچند این مرکز به صورت آزمایشی در استان راه اندازی شده اما بهره برداری رسمی از آن در سفر سوم هیئت دولت خواهد بود.

مدیر مرکز سامد نیز گفت: از ابتدای راه اندازی این سامانه 597 تماس صحیح با آن گرفته شده که بیشترین تماس‌ها مربوط به ادارات کل بازرگانی، کمیته امداد و کار بوده است.

علیرضا عوض ‌پور افزود: بیشترین تماسها در ارتباط با توزیع سهام عدالت و یارانه‌ها، اشتغال و مساعدت مالی بوده است.

