تعامل با شاعران جهان عامل پویایی ادبیات دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر با اشاره به نوزدهمین کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" به‌عنوان محلی برای هم‌اندیشی شاعران حوزه مقاومت گفت: مسئولان باید برنامه استراتژیک تدوین و تعریف کنند و اهدافی را در یک دوره زمانی در آن بگنجانند، اما در شرایطی که چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست، نقش کنگره "شعر دفاع مقدس" و اهداف آن بسیار مفید است.

اسماعیلی افزود: آنچه که باید بر یک کنگره یا جشنواره حکم‌فرما باشد، ایجاد برنامه‌ای هدفمند است که در کنگره "شعر دفاع مقدس" این امر رعایت شده است.

وی افزود: لازم است که این کنگره به نشستها و کارگاه‌های شعر منجر شود تا دستاوردهای آن به طور علمی و مستدل با مخاطبان تقسیم شود.

وی کوتاهی مسئولان در حوزه ترجمه ادبیات دفاع مقدس به سایر کشورها را عامل مهجور ماندن آن دانست و یادآور شد: از سالهای پیش از انقلاب ما آثار مقاومت عرب و امریکای لاتین را ترجمه کرده‌ایم، اما امروز که این نهال در کشور ما بار آورده است، هنوز آن را به دنیا معرفی و صادر نکرده‌ایم.

نوزدهمین کنگره سراسری "شعر دفاع مقدس" اسفند ماه سال جاری در یزد برگزار خواهد شد.

