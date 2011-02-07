توقف عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی خرم آباد/ اشکمان درآمده است!

رضا دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر با گذشت سالها از آغاز عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی خرم آباد این پروژه هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است.

وی پیشرفت کنونی این پروژه را 50 درصد ذکر کرد و در مورد برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها پیرامون بهره برداری از این پروژه در نیمه نخست سال 90، عنوان کرد: بهره برداری از این کتابخانه در زمان یاد شده اصلا امکان پذیر نیست.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان با "خنده دار" دانستن تاریخ ذکر شده برای افتتاح کتابخانه مرکزی خرم آباد، یادآور شد: آخرین خبری که ما از این پروژه در دست داریم این است که عملیات اجرایی آن متوقف شده است.

عکس تزئینی است

دریکوند با تاکید بر اینکه مجری این پروژه سازمان مسکن و شهرسازی است، ادامه داد: اداره کل کتابخانه ها تنها به عنوان بهره بردار این پروژه محسوب می شود و در روند اجرای آن دخالتی ندارد.

وی ادامه داد: آخرین خبرهایی که در زمینه روند اجرای کتابخانه مرکزی خرم آباد به دست ما رسیده این است که با توجه به کمکاری پیمانکار پروژه سازمان مسکن و شهرسازی به دنبال برگزاری مناقصه مجدد و واگذاری پروژه به پیمانکار جدید است.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان با تاکید بر اینکه این پروژه برای ما هم تبدیل به یک معضل شده است، عنوان کرد: روند عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی خرم آباد اشک همه را درآورده است.

دریکوند با اشاره به اینکه امسال اعتبارات خوبی برای تکمیل این پروژه اختصاص داده شده است، افزود: در سالجاری یک میلیارد و 30 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی و 300 میلیون تومان از محل شاخص های فرهنگی برای تکمیل این پروژه اختصاص داده شده است.

وی با ابراز بی اطلاعی از تاریخ دقیق بهره برداری از این پروژه بزرگ، اظهار نظر در این زمینه را به مسئولان سازمان مسکن و شهرسازی استان محول کرد.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان ادامه داد: با توجه به گذشت زمان طولانی از آغاز پروژه احداث کتابخانه مرکزی خرم آباد با هزینه های سرسام آور مواجه شده است که این پروژه را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.

کتابخانه مرکزی خرم آباد از سال 1380 در زمینی به مساحت هفت هزار و 100 متر آغاز شده و با گذشت 9 سال از آغاز عملیات اجرایی همچنان در نیمه راه قرار دارد.