اختلاف سه ساله بین دو طایفه در گلستان ختم به خیر شد

رئیس دادگستری شهرستان کلاله در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: درجریان نزاعی که سه سال پیش بین دو تن از اهالی یکی از روستاهای این شهرستان روی داد یکی از طرفین درگیری به قتل رسید که به درخواست خانواده مقتول، حکم قصاص برای ضارب صادر و از سوی دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

محمود اسپانلو افزود: در ادامه به منظور حل این مشکل، گروه سازشی در این شهرستان با حضور واحد ویژه سازش شورای اختلاف و اعضای ستاد حفاظت اجتماعی تشکیل و پس از نشست ها و رایزنی های متوالی ، بالاخره اولیا دم از اجرای حکم قصاص منصرف شدند.

وی تصریح کرد: پس از گذشت بزرگ خانواده مقتول، خانواده های طرفین با برگزاری مراسم باشکوهی در مسجد روستای "حاج علی اسلامی" با دعوت از تمام اهالی و ذبح گوسفند و اقامه نماز جماعت، شکرانه برقراری صلح و آشتی بین دو طایفه " سارانی " و " لکزایی " این روستا را به جای آوردند.

به گفته اسپانلو، خانواده مقتول از قبول هرگونه وجه المصالحه خودداری و تنها در ازای تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد، از خون فرزند خود گذشتند.

اسپانلو با ابراز خرسندی از ختم به خیر شدن این پرونده گفت: به منظور حل و فصل مناقشات در پرونده های مهم و تبیین جایگاه صلح و سازش، گروه ویژه سازش با حضور اعضای تاثیرگذار و معتمد شورای حل اختلاف در این شهرستان تشکیل شده است که تاکنون گام های خوبی در این راه برداشته شده است.