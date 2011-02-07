کنگره بین المللی "مثنوی معنوی و حسام الدین چلبی ارموی" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با سرکنسول ترکیه در ارومیه و روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان وان ترکیه افزود: این گنگره بین المللی در راستای توسعه تعاملات فرهنگی بین ایران و ترکیه به مدت دو روز در دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

وی از برگزاری کنگره مثنوی معنوی و حسالم الدین چلبی ارموی به جهت بار غنی فرهنگی آن استقبال کردو ادامه داد: برگزاری این گنگره در معرفی بیشتر بزرگان علم و ادب و فرهنگ منطقه موثر خواهد بود .

وی در ادامه ضمن تاکید بر گسترش مناسبات علمی، فرهنگی و اجتماعی میان آذربایجان غربی با استانهای هم مرز ترکیه، بیان داشت: گذشته و تاریخ مردم دو ملت نشان از عمق روابط اجتماعی و فرهنگی داشته که گسترش مناسبات اقتصادی موجبات گسترش مناسبات فرهنگی میان دو کشور را فراهم می کند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه دلهای مردم دو کشور همیشه با هم بوده و مردم هر زمان که نیاز بوده به یاری یکدیگر شتافتند، اظهار داشت: توسعه فرهنگی میان ملتهای مسلمان زمینه را برای اتحاد و همدلی بیشتر آنان فراهم و این مسئله باید مورد توجه دولتمردان کشور های مسلمان قرار گیرد.

کرسی دانشگاهی تدریس الفبای عربی در ترکیه ایجاد شود

فتح اللهی همچنین با اشاره به وجود آثار فاخر و قابل توجه بزرگان علم و دانش و فرهنگ از جمله مولانا، شمس تبریزی و حسام الدین چلبی ارموی به خط و زبان عربی در کشور ترکیه ، خواستار ایجاد کرسی دانشگاهی برای تدریس الفبای عربی برای آشنایی بیشتر علاقه مندان ترک به این آثار فاخر و ارزشمند جهان اسلام شد.

سرکنسول ترکیه در ارومیه هم در این دیدار با ابراز خرسندی از توجه استاندار آذربایجان غربی به حوزه علم، ادب و فرهنگ گفت: طی چند ماه اخیر شاهد اجرای برنامه های فاخر فرهنگی بویژه کنگره بین المللی شمس تبریزی در آذربایجان غربی بودیم که در این کنگره بین المللی علاقه مندان به فرهنگ از کشور ترکیه نیز حضور داشته و از برگزاری موفق این کنگره ابراز رضایت کردند.

اردوغان اوداباش با اشاره به تاثیر مبانی فرهنگی در گسترش مناسبات همه جانبه میان کشورهای مختلف، خواستار گسترش مناسبات فرهنگی میان دو کشور در کنار توسعه اقتصاد و تجارت شد.