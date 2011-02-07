موفقیت جدید پژوهشکده رویان در تولد 2 گوساله با فناوری انجماد جنین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، مدیر پروژه با اعلام این خبر افزود: تولد آبگون و آبگینه فصلی نوین در صنعت اصلاح نژاد دام شیری کشور است. تولد این گوسالهها که هر دو ماده و از عیار ژنتیکی بالایی برخوردارند، به دنبال تحقیقات دامنه دار پژوهشگران کشور در بکارگیری تکنولوژیهای نوین آزمایشگاهی در تولید انواع دامهای اهلی از طریق لقاح آزمایشگاهی، شبیه سازی و مهندسی ژنتیک صورت گرفته است که همگی در نوع خود در منطقه خاورمیانه بی نظیراند به گونهای که تولد این دو گوساله آخرین حلقه توانمندی تحقیقات کشور در دانش بیوتکنولوژی تولید مثل حیوانات اهلی محسوب می شود.
وی افزود: در طی 30 سال گذشته در جهادکشاورزی گامهای مهمی در راستای بهبود پتانسیل ژنتیکی دامهای کشور برداشته شده است،اما به زعم همه محققین تولید جنینهای منجمد سریعترین و بهینهترین روش ارتقاء پتانسیل ژنتیکی دامهای یک کشور است.
نصراصفهانی با بیان اینکه در حال حاضر تکنیک تلقیح مصنوعی دامها با اسپرمهای مرغوب داخلی و خارجی در تمام دامپروریهای کشور انجام میشود، خاطرنشان کرد: ازآنجا که اسپرم تنها نیمی از مشخصات ژنتیکی را به گوسالهها منتقل می کند، اصلاح نژاد به این روش یک امر بطئی و مستلزم وجود گاوهای مادر گران قیمت با عیار ژنتیکی بالاست. در حالیکه در روش مزبور کل پتانسیل ژنتیکی از طریق جنین های منجمد شده انتقال یافته و نیازی به گاوهای گران قیمت نیست.
رئیس پژوهشکده زیست فناوری جانوری پژوهشگاه رویان با اشاره به جزئیات این پروژه تحقیقاتی گفت: دراین پروژه که با همکاری مجتمع کشت و دامپروری فکا وابسته به سازمان تامین اجتماعی به انجام رسیده، ابتدا گاوهای با ارزش ژنتیکی بالا که تولید شیر آنها بالای 18 تن بود شناسایی و تخمکهای آنها بدست آمد. در نهایت پس از انجام بلوغ آزمایشگاهی، تخمکهای مزبور با اسپرمهای بسیار مرغوب تعین جنسیت شده لقاح یافته و جنینهای حاصله در روز هفتم تکوین آزمایشگاهی با استفاده از تکنیک انجماد شیشه ای منجمد شدند تا در زمانهای مقرر به گاوهای گیرنده کم ارزش انتقال داده شوند.
وی در خصوص فازهای تحقیقاتی این پروژه خاطرنشان کرد: در فاز اول این پروژه 200 قطعه جنین ماده تولید شد که از این میان 150 جنین منجمد شد و پس از ذوب شدن تعداد 120 قطعه آن در طی یک سال به 100 گاو گیرنده ارزان قیمت منتقل شده که منجر به ایجاد 45 درصد آبستنی اولیه شد به گونهای که تولد آبگون و آبگینه اولین مورد این تولدها است و در آینده نزدیک امیدواریم شاهد تولد سایر گوسالهها باشیم.
رئیس پژوهشکده زیست فناوری جانوری پژوهشگاه رویان یادآور شد: نام های آبگون و آبگینه برگرفته از ماهیت تکنیک انجماد شیشه ای است که در طی آن جنین درون یک قطره شفاف انجمادی قرار می گیرد. به صورتی که هماکنون تکنیک انتقال جنینهای منجد در راس برنامههای اصلاح نژادی کشورهای پیشرفته قرار دارد و اگرچه تاکنون کشور ما از وارد کنندگان این تکنولوژی بوده؛ اما تولد آبگون و آبگینه توسط محققین پژوهشگاه رویان نماد توانمندی کامل کشور در جهت رفع وابستگی در قلمرو دانش بیوتکنولوژی تولیدمثل است.
نصر اصفهانی اظهار داشت: تولید جنینهای منجمد مرغوب تعیین جنسیت شده، در اولولیت برنامههای جنین شناسی پژوهشگاه رویان برای ارائه به متقاضیان داخل و خارج از کشور قرار دارد که امیدواریم توسعه این تکنولوژی در کشور موجب تحول صنعت دام شیری کشور شود.
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