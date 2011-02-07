دو مجتمع آب شیرینکن برای تامین آب روستاهای قشم احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوی عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح خانه پزشک روستای طبل در جمع خبرنگاران بیان داشت: جهت تامین آب شرب 67 روستای جزیره قشم و بهره مندی از آب شرب سالم دو مجتمع آب شیرین کن در اسکله کاوه و روستای با سعیدو احداث خواهد شد.

وی افزود: کار عملیاتی آب شیرین کن اسکله کاوه با ظرفیت هزار مترمکعب در روز و آب شیرین کن روستای باسعیدو با ظرفیت 500 متر مکعب در روز آغاز خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه تامین زیرساختهای توسعه در روستاهای قشم در دستور کار منطقه آزاد قشم قرار دارد، خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از 1.5 میلیارد تومان اعتبار در راستای احداث و ساخت پروژه های مختلف روستای در بخشهای راه روستای، بهداشت، آموزش و پرورش و اماکن ورزشی اختصاص یافته است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم اظهارداشت: ایجاد محورهای مواصلاتی با هدف آسان سازی و دسترسی آسان مردم به مرکز جزیره از دیگر برنامه های سازمان در سال آینده خواهد بود.

موسوی با اشاره به اهمیت گردشگری و شناسایی روستاهای با ظرفیت گردشگری و جذب توریست، خاطرنشان کرد: روستای طبل به دلیل نزدیکی به جنگلهای حرا و روستای تاریخی لافت به دلیل معماری کهن و منحصر به فرد خود دارای جایگاه خاصی قرار دارند.

وی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعتباری معادل 600 میلیون ریال را در جهت توسعه زیرساختهای گردشگری در روستای لافت در نظر گرفته که با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم این امر محقق خواهد شد.