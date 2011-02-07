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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۹

هفته بیست و دوم لالیگا/

پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل رئال سوسیه‌داد

پیروزی پرگل رئال مادرید مقابل رئال سوسیه‌داد

تیم فوتبال رئال مادرید به یک پیروزی پرگل مقابل رئال سوسیه‌داد دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید دیشب در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های فوتبال لالیگا با نتیجه 4 بر یک مقابل میهمان خود رئال سوسیه داد به برتری رسید. برای رئال در این دیدار ، کاکا (8)، کریستیانو رونالدو (21 و 42) و امانوئل آدبایور (89) گل زدند و تک گل سوسیه داد را هم آربلوآ (72 - گل به خودی) به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* سویا صفر - مالاگا صفر
* والنسیا 2 - هرکولس صفر

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 61 امتیاز
2- رئال مادرید 54 امتیاز
3- ویارئال 45 امتیاز
4- والنسیا 44 امتیاز
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18- لوانته 21 امتیاز
19- آلمریا 20 امتیاز
20- مالاگا 17 امتیاز
کد مطلب 1247661

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