به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید دیشب در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های فوتبال لالیگا با نتیجه 4 بر یک مقابل میهمان خود رئال سوسیه داد به برتری رسید. برای رئال در این دیدار ، کاکا (8)، کریستیانو رونالدو (21 و 42) و امانوئل آدبایور (89) گل زدند و تک گل سوسیه داد را هم آربلوآ (72 - گل به خودی) به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* سویا صفر - مالاگا صفر

* والنسیا 2 - هرکولس صفر

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 61 امتیاز

2- رئال مادرید 54 امتیاز

3- ویارئال 45 امتیاز

4- والنسیا 44 امتیاز

--------------------------

18- لوانته 21 امتیاز

19- آلمریا 20 امتیاز

20- مالاگا 17 امتیاز