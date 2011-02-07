به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید دیشب در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های فوتبال لالیگا با نتیجه 4 بر یک مقابل میهمان خود رئال سوسیه داد به برتری رسید. برای رئال در این دیدار ، کاکا (8)، کریستیانو رونالدو (21 و 42) و امانوئل آدبایور (89) گل زدند و تک گل سوسیه داد را هم آربلوآ (72 - گل به خودی) به ثمر رساند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* سویا صفر - مالاگا صفر
* والنسیا 2 - هرکولس صفر
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 61 امتیاز
2- رئال مادرید 54 امتیاز
3- ویارئال 45 امتیاز
4- والنسیا 44 امتیاز
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18- لوانته 21 امتیاز
19- آلمریا 20 امتیاز
20- مالاگا 17 امتیاز
1- بارسلونا 61 امتیاز
2- رئال مادرید 54 امتیاز
3- ویارئال 45 امتیاز
4- والنسیا 44 امتیاز
--------------------------
18- لوانته 21 امتیاز
19- آلمریا 20 امتیاز
20- مالاگا 17 امتیاز
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