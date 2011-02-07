زنان بدهکار آذربایجان غربی از بند زندانی رهایی می یابند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مریم دهقان ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه بانوان زندانی که بدهی آنها کمتر از 150 میلیون ریال باشد با اختصاص مبلغ مورد نیاز از محل اعتبار‌های محلی استان از زندان آزاد می ‌شوند، افزود: این در حالیست که ماهیت جرم آنها ارتباطی با مواد مخدر و مشتقات آن نداشته باشد.

وی از تجلیل 12 نفر از بانوان مومن و نمونه انقلابی آذربایجان غربی طی این دهه خبر داد و بیان داشت: در راستای برگزاری همایش تجلیل از بانوان انقلابی در ارومیه، مسئولان دستگاهها بیش از 200 خانواده و زن انقلابی را برای تقدیر به امور بانوان معرفی کردند که از بین این افراد 12 نفر برای تجلیل گزینش شدند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با اشاره به تولید برنامه تلویزیونی زنان انقلاب آذربایجان غربی در مرکز صدا و سیمای استان، اظهار داشت: جهت تولید این برنامه تلویزیونی اعتباری بالغ بر 80 میلیون ریال توسط شورای برنامه ‌ریزی تخصیص یافت.

دهقان با اعلام اینکه مراحل تولید این برنامه تلویزیونی در قالب 20 قسمت آغاز شده و به زودی در شبکه خانگی صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی پخش می شود، ادامه داد: تولید و تدوین این برنامه تلویزیونی در سال 85 به تصویب مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری رسیده بود.وی همچنین از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای دختران و پسران دبیرستانی خبر داد و خاطرنشان کرد: این کارگاههای آموزشی با حضور اساتید قم در ارومیه، انزل و میاندوآب به مدت شش روز و با مشارکت کانون فرهنگی اجتماعی بانوان و سازمان آموزش و پرورش برگزار و بیش از سه هزار دانش ‌آموز از مزایای این دوره آموزشی بهره مند شدند.

به گفته این مسئول با هدف تبیین نقش حجاب در موفقیتهای اجتماعی بانوان فرهیخته کارگاه آموزشی حجاب و عفاف با شرکت یکی از کارشناسان مجرب امور مذهبی با دعوت‌از بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی برگزار می شود.