زهکشی 280 هزار هکتار اراضی گلستان آغاز شد

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پروژه با برآورد اولیه 220 میلیارد ریال اجرایی شد.

به گفته وی، پروژه مهم زهکشی280 هزار هکتاری استان از مهم ترین مصوبات مهم سفر اول و دوم رئیس جمهوری و هیات دولت به استان گلستان بوده که با اجرایی شدن آن رشد و توسعه استان رونق گرفته و معضلاتی چون سیل و آب گرفتگی اراضی دشت گرگان کنترل می شود.

حیدریان افزود: در اجرای این مصوبه استانی دولت، مطالعات مرحله پیش‌شناخت زهکشی اراضی شمال قره‌سو و گرگان رود انجام شده است.

حیدریان افزود: منطقه مورد مطالعه برای اجرای این پروژه از شمال به رودخانه اترک، از جنوب به رودخانه های قره‌سو و گرگان رود، از شرق به شهر گنبد کاووس و از غرب به دریای خزر محدود می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: این مصوبه از مهم‌ترین مصوبات جلسه استانی هیات دولت در سفر نخست بوده که در سفر دوم نیز مورد تاکید قرار گرفته که اجرای کامل آن نوید بخش توسعه پایدار کشاورزی استان در محدوده فوق الذکر است.

ایرج حیدریان با سپاسگزاری از ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت و نیز مساعدت‌های مسئولان وزارت نیرو و مدیران ارشد اجرایی استان گلستان، تسریع در اجرای این پروژه را خواست همه مسئولان دولت عنوان کرد.

وی در تشریح اهداف این پروژه گفت: کنترل و جلوگیری از ماندابی شدن اراضی، جلوگیری از شور شدن اراضی، کنترل سیل، جلوگیری از فرسایش خاک از جمله اهداف اجرای این طرح است.

به گفته وی حفظ محیط زیست و حفاظت ابنیه و تاسیسات عمومی و توسعه روستایی و امنیت غذایی از دیگر اهداف این طرح است.

حیدریان ادامه داد: تعیین حدود نواحی و بررسی علل زه دار شدن اراضی، مشخص نمودن وضع موجود زهکشی با توجه به محدودیت های فعلی اراضی و نیز ارائه سیمای کلی طرح توسعه پیشنهادی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان خاطرنشان کرد: در اساس برآورد انجام شده میزان هزینه نهایی برای اجرای کامل طرح زهکشی در سطح 280 هزار هکتار از اراضی گلستان هفت هزار میلیارد ریال است که در صورت تصویب این میزان اعتبار در سال‌های آینده مراحل مطالعه و اجرای آن شتاب می گیرد.