راه و ترابری بوشهر موفق به کسب پنج گواهینامه مدیریت کیفیت شد

سمیه دشتی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این اداره کل موفق به کسب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001-2004 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001-2007 ، سیستم مدیریت پروژه ISO10006 و سیستم مدیریت به شکایات مشتریان ISO10002-2004 شده است.

وی اظهار داشت: اخذ گواهینامه های فوق برای نخستین بار در تمام مجموعه های وزارت راه صورت گرفته که امیداورم این اتفاق قدمی بزرگ جهت دستیابی به اهداف بزرگتر در استان بوشهر باشد .

دشتی حسینی، شناسایی و رفع نیازهای کاربرای جاده ای برقراری تردد ایمن و روان جاده ای کاهش زمان و هزینه شهرها و افزایش زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در نگهداری ساخت و توسعه راهها را از اهداف مهم این اداره کل عنوان کرد.

وی از نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق به صورت اتوماتیک در این اداره کل خبر داد و گفت: این سیستم به منظورارتقای سطح ایمنی کارکنان در اداره کل راه و ترابری استان بوشهر نصب و راه اندازی شده است.