راه و ترابری بوشهر موفق به کسب پنج گواهینامه مدیریت کیفیت شد

سمیه دشتی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این اداره کل موفق به کسب سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 ، سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001-2004 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001-2007، سیستم مدیریت پروژه ISO10006 و سیستم مدیریت به شکایات مشتریان ISO10002-2004 شده است.
وی اظهار داشت: اخذ گواهینامه های فوق برای نخستین بار در تمام مجموعه های وزارت راه صورت گرفته که امیداورم این اتفاق قدمی بزرگ جهت دستیابی به اهداف بزرگتر در استان بوشهر باشد.
دشتی حسینی، شناسایی و رفع نیازهای کاربرای جاده ای برقراری تردد ایمن و روان جاده ای کاهش زمان و هزینه شهرها و افزایش زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در نگهداری ساخت و توسعه راهها را از اهداف مهم این اداره کل عنوان کرد.
وی از نصب و راه اندازی سیستم اطفای حریق به صورت اتوماتیک در این اداره کل خبر داد و گفت: این سیستم به منظورارتقای سطح ایمنی کارکنان در اداره کل راه و ترابری استان بوشهر نصب و راه اندازی شده است.
