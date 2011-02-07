به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست زمستانی گروه ادبی گمانهزن و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در سالجاری به بررسی زندگی و آثار ویلیام اولاف استاپلدن (Olaf StapledonWilliam ) فیلسوف و نویسنده بریتانیایی ژانر علمیتخیلی اختصاص یافته است.
هر چند طیف خوانندگان استاپلدن محدود و ویژه بودند ولی پس از اچ. جی. ولز میتوان او را سرشناسترین نویسنده علمیتخیلی انگلستان دانست.
سه کتاب اصلی او یعنی "آخرین و اولین مردمان"، "سازنده ستاره" و "سیریوس" سرآغاز بحث و جدال بر سر تکامل انسان و جایگاه او در جهان مهندسی ژنتیک و مشکلات اخلاقی آن در گونه ادبی علمیتخیلی بوده و کارهای او نویسندگان بسیاری از جمله آرتور سی. کلارک و استانیسلاو لم را تحت تاثیر خود قرار دادهاست.
در این جلسه ضمن بررسی کوتاه زندگی و آثار این نویسنده، بخشهایی از کتابهای سیریوس و اولین و آخرین مردمان همخوانی میشود و سپس درباره آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد.
این نشست چهارشنبه 20 بهمن از ساعت 17 تا 19 در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بنبست پروانه، پلاک 2 برگزار خواهد شد.
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