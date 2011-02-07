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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

در آکادمی فانتزی/

آثار علمی تخیلی "استاپلدن" بررسی می‌شود

آثار علمی تخیلی "استاپلدن" بررسی می‌شود

آثار ادبی ویلیام اولاف استاپلدن از نویسندگان ژانر علمی تخیلی 20 بهمن ماه در یکی دیگر از جلسات هفتگی آکادمی فانتزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست زمستانی گروه ادبی گمانه‌زن و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در سالجاری به بررسی زندگی و آثار ویلیام اولاف استاپلدن (Olaf Stapledon‌‌William ) فیلسوف و نویسنده بریتانیایی ژانر علمی‌تخیلی اختصاص یافته است.

هر چند طیف خوانندگان استاپلدن محدود و ویژه بودند ولی پس از اچ. جی. ولز می‌توان او را سرشناس‌ترین نویسنده علمی‌تخیلی انگلستان دانست.

سه کتاب اصلی او یعنی "آخرین و اولین مردمان"، "سازنده ستاره" و "سیریوس" سرآغاز بحث و جدال بر سر تکامل انسان و جایگاه او در جهان مهندسی ژنتیک و مشکلات اخلاقی آن در گونه ادبی علمی‌تخیلی بوده و کارهای او نویسندگان بسیاری از جمله آرتور سی. کلارک و استانیسلاو لم را تحت تاثیر خود قرار داده‌است.

در این جلسه ضمن بررسی کوتاه زندگی و آثار این نویسنده، بخش‌هایی از کتاب‌های سیریوس و اولین و آخرین مردمان همخوانی می‌شود و سپس درباره آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

این نشست چهارشنبه 20 بهمن از ساعت 17 تا 19 در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک 2 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1247667

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