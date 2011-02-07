به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در حاشیه پنجمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برابر قانون پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه است که این در محور کار دولت قرار دارد اما اینکه الزاما ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری مدنظر باشد هنوز مطرح نیست.

وی با بیان اینکه تلاش دولت این است با ادغام مناسب بتواند مدیریت عالی کشور را در سطح مورد نیاز جامعه به نحو جدید ساماندهی کند گفت: کاهش وزارتخانه ها نیازمند بررسی عمیق توسط دولت است تا تکلیفی که مجلس مشخص کرده شفاف سازی شود.



تقی پور با تاکید بر اینکه این تکلیف نیازمند یک باز طراحی مجدد در سطح کل وزارتخانه های دولت خواهد بود به مهر گفت: موضوع ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات فعلا مطرح نیست و در برنامه هم نیست. این تنها برداشتی است که رسانه ها و سایتها از فرمایشات رئیس جمهوری داشته اند و اساسا هیچ منبع و ریشه ای ندارد.



وی در پاسخ به این سئوال مهر که در صورت ادغام این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات بحث فناوری اطلاعات مغفول خواهد ماند تصریح کرد: فعلا بحثی در این زمینه مطرح نشده و تنها اعلام شده که وزارتخانه راه و ترابری در یکی از وزارتخانه های زیربنایی ادغام شود که این الزاما به معنای ادغام با وزارت ارتباطات نیست.



الزام برای تبعیت از قوانین و مقررات وضع شده از سوی رگولاتوری



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر تعرفه گذاری مباحث ارتباطی از سوی شورای رقابت و تکلیف اپراتورها در تبعیت از این تعرفه ها یا تعرفه های رگولاتوری تاکید کرد: قوانین و مقررات در این زمینه روشن است. وزارت ارتبطات برای هماهنگی با شورای رقابت در انتظار ابلاغ چارچوبهای لازم برای توسعه رقابت و تعرفه گذاری از سوی این شورا است.

وی گفت: برابر قانون وزارت ارتباطات و اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا زمانی که قوانین جدیدی وضع نشده است این وظایف در اختیار وزارت ارتباطات باقی می ماند. در حال حاضر این قوانین تغییری نکرده و اپراتورها باید از رگولاتوری تبعیت کنند.



ارائه گزارش تعدیل نیروهای مخابرات به دولت



تقی پور در مورد تعدیل نیرو در شرکت مخابرات ایران و ارائه شکایتها و درخواستهای پیگیری در این مورد گفت: گروههایی با هماهنگی شرکت مخابرات ایران به استانها اعزام شده تا این مسئله را بررسی کنند که منتظر ارائه این گزارش هستیم و با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی و سرمایه انسانی رئیس جمهور این گزارش را به دولت ارائه خواهیم داد.



اپراتور سوم آماده آزمایش شبکه و ارائه سیم کارت



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد آخرین وضعیت پروژه اپراتور سوم نیز گفت: برابر پروانه فعالیت این اپراتور که اوایل امسال اعطا شده این اپراتور تا خردادماه مهلت دارد که سیم کارتهای خود را واگذارکند. اما طبق اعلام مسئولان این پروژه این شبکه برای تست و ارائه سیم کارت های آزمایشی آماده است که در دهه فجر انجام شود اما فروش گسترده این سیم کارتها به خردادماه موکول شده است.



آخرین قبض موبایلم 23 هزار تومان بود



تقی پور درپاسخ به سئوالی مبنی بر رقم آخرین صورتحساب تلفن همراه خود نیز گفت: آخرین صورتحساب موبایلم مبلغ 23 هزار تومان بود که به موقع و به صورت الکترونیکی آن را پرداخت کردم.



وی ادامه داد: از آنجایی که صورتحساب خود را به موقع و به صورت الکترونیکی پرداخت می کنم معمولا پیام های تشکر پرداخت الکترونیکی از سوی اپراتور دریافت می کنم.