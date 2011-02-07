اولین تصاویر 360 درجه از خورشید / همه چهره خورشید به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصویر با همکاری مشترک دو ماهواره دوقلوی خورشیدی به نام "استریو" که برای ثبت این تصاویر در دو جهت متضاد از سطح خورشید به تصویربرداری مشغول بوده اند، خلق شده است.

امکان مشاهده کل ستاره خورشید به دانشمندان این توانایی را خواهد داد تا پیش بینی های دقیق تری از سیستم آب و هوایی پیچیده خورشید داشته باشند و بتوانند با توجه به اطلاعات خورشیدی ماموریتهای روباتیکی را برای سفر به اعماق سامانه خورشیدی طراحی و برنامه ریزی کنند.

به گفته ریچارد هریسون از پروژه استریو، خورشید جرمی حقیقتا پیچیده است که جنبه های مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرار داده است. درست مشابه زمانی که با مطالعه بخشی کوچک از مغز نمی توان کل عملکرد مغز را درک کرد، مطالعات جهانی بر روی طبیعت کل ستاره زمین به عنوان یک جرم کامل برای درک عملکرد آن بسیار حیاتی به شمار می رود.

دانشمندان بویژه می خواهند از آب و هوای خورشیدی و انفجارهای قدرتمندی که از سطح خورشید برمی خیزند، پیش بینی بهتری داشته باشند. به گفته محققان ماموریتهای خورشیدی از قبیل استریو و SDO نه تنها می تواند اطلاعات بیشتری از نحوه شکل گیری ستاره زمین و روند تکامل جهان هستی در اختیار انسان قرار دهد بلکه به درک انسان از فرایندهای خورشیدی که بر روی سیاره زمین و زندگی انسانها تاثیرگذارند نیز کمک خواهد کرد.

این تصویر 360 درجه ویژه یکی دیگر از موفقیتهای ماموریت استریو است، ماموریتی که همچنان به ثبت تصاویر شگفت انگیز و ارزشمند از ستاره خورشید ادامه خواهد داد.

این ماهواره های دو قلو که در اکتبر سال 2006 به فضا پرتاب شد کاملا به یکدیگر شباهت داشته و یکی از آنها در مقابل زمین و دیگری در آنسوی خورشید در حرکت است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، SDO نیز اولین ماموریت در برنامه ستاره ای ناسا است که در فوریه سال گذشته آغاز به کار کرد. مدار بی نظیری که این ماهواره در آن در گردش است امکان ثبت تصاویر واضحی را در هر سه چهارم از ثانیه به وجود خواهد آورد.