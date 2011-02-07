105پروژه کشاورزی در آذربایجان شرقی افتتاح می شود

مسعود محمدیان در گقتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این پروژه ها که با صرف اعتباری بالغ بر 230 میلیارد ریال آماده بهره برداری شده است تا پایان دهه فجر افتتاح خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این ایام همچنین 400 برنامه فرهنگی از جمله تجلیل از تولیدکنندگان نمونه و نیز مسابقات فرهنگی و ورزشی اجرا می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در مقایسه تطبیقی آمار حوزه کشاورزی استان در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اظهار داشت: سطح زیرکشت اراضی، سطح باغات و میزان تولید محصولات دامی آذربایجان شرقی در سال جاری نسبت به سال 57 به ترتیب 127، 193 و 318 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین میزان تولید محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در سال جاری نسبت به سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی 190 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته محمدیان، هم اکنون بیش از سه هزار تن انواع فراورده شیلات در آذربایجان شرقی تولید می شود که رقم تولید این فرآورده ها در سال 57 چشمگیر نبود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: همچنین 142 سد با مشارکت آب منطقه ای استان تحت مدیریت سازمان جهاد کشاورزی است که مقرر شده پایاب 334 هزار هکتاری این سدها تا پنج سال آینده به طور کامل ساماندهی شود.