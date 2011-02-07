به گزارش خبرگزاری مهر، وی گفت: متاسفانه بسیاری از افراد با دیدگاه‌های افراطی به دفاع مقدس پرداخته‌اند و آن را به چند موضوع مشخص تقلیل داده‌اند اما جای خوشحالی است که کنگره شعر دفاع مقدس از این روند جداست.

این منتقد ادبی با اشاره به نقاط ضعف شعر و ادبیات دفاع مقدس عنوان کرد: در تمام سال‌های پس از پایان جنگ، مفهوم دفاع مقدس در کار بسیاری از شاعران مطرود مانده و این مساله سبب ایجاد تنگنای فرهنگی شده است.

وی دفاع را امری طبیعی و مشترک میان انسان‌ها و حیوانات ذکر کرد و یادآور شد: مفهوم دفاع از دفع کردن گرفته شده و طبیعی است که انسان و حیوان با هر آنچه او را از هدفش باز دارد، مبارزه می‌کند. جدا از این مفهوم دفاع در فرهنگ ما با امور قدسی نیز پیوسته شده است.

میراحسان درک هنری بسیاری از شاعران را دور از فضای جنگ و دفاع مقدس برشمرد و تاکید کرد: درک ما از انقلاب و امامان معصوم کمتر متکی به ارزش‌های دینی نهفته در آنهاست و تا حدی تحت تاثیر انقلاب‌های قرن 20 و گرایش‌های توتالیتر قرار گرفته است.

وی برگزاری کنگره سراسری شعر دفاع مقدس را کاری ادیبانه دانست و یادآور شد: برای انجام اموری از این دست باید از متولیان هنرمند استفاده کرد، چرا که درک نظامی و ارتشی صرف، شعر را محدود می‌کند و آن را تا سطح تبلیغات و دور شدن از تخیل ناب تقلیل می‌دهد.

این شاعر دفاع مقدس را پدیده‌ای فراتر از جنگ دانست و گفت: این پدیده و سایر جریان‌های فرهنگی- هنری ناشی از آن از نقطه نظر هستی‌شناسی و پدیدارشناسی بسیار حایز اهمیت و اعتبار هستند.

وی در پایان با مفید خواندن کنگره سراسری شعر دفاع مقدس یادآور شد: اگر کنگره محصول جشن واقعی و زایش هنری باشد، خوب است اما وقتی به یک مراسم تصنعی و سترون بدل شود سیاهه‌ای بی‌ارزش خواهد بود که شاید تنها به کار مدیران بیاید.