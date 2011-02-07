شاخصهای توسعه لرستان زیر میانگین است

رضا رحیمی نسب در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: با وجود فعالیتهای خوبی که در دولت نهم و دهم در استان لرستان صورت گرفته است ما همچنان از روند توسعه استان گله مند هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده در سالهای اخیر با گذشته قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: با این وجود شاخص های توسعه در این استان در مقایسه با میانگین کشوری و نسبت به سایر استانها همچنان روند مناسبی ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاخص های ما در این زمینه زیر میانگین حد توسعه کشور است، ادامه داد: مسئولان اجرایی نباید با چند مورد فعالیت و پروژه اشباع شوند.

رحیمی نسب با اشاره به اخذ مجوز ماده 32 راه آهن لرستان، ادامه داد: احداث راه آهن و اتصال مرکز استان به شبکه ریلی یکی از 100 کاری است که در لرستان باید صورت گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت تمرکز مسئولان اجرایی استان در راستای توسعه صنعت لرستان، عنوان کرد: در زمینه بحث انتقال وزارتخانه ها به استانها نیز باید پیگیریهای لازم از سوی مسئولان اجرایی و مجمع نمایندگان استان صورت گیرد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولان باید با برنامه وراهبردهای کارشناسی شده مسائل را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان استان بیش از مدیران اجرایی پیگیر امور مردم هستند و این موضوع را جزئی از وظایف ذاتی خود می دانند.

رحیمی نسب با تاکید بر همدلی و همکاری نمایندگان و مسئولان برای رفع مشکلات استان، ادامه داد: دولت و دستگاههای تاثیرگذار باید بدانند که برای لرستان کار زیادی صورت نگرفته و امروز بسیاری از پروژه های این استان پشت در کمیسیون ماده 32 مانده است.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی لرستان از جمله سدها، راهها، دهکده المپیک و ...، عنوان کرد: مدیران اجرایی استان نباید با به سرانجام رساندن یک پروژه دیگر اشباع شوند چرا که فعالیتهای بر زمین مانده زیادی در استان وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد زمان سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان نیز به خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که رئیس جمهوری برای رای اعتماد وزیر امور خارجه به مجلس آمده بود در گفتگوی کوتاهی که با وی داشتیم زمان سفر هیئت دولت به استان را بعد از سفر دولت به اصفهان عنوان کرد.

رحیمی نسبت با بیان اینکه مردم بی صبرانه منتظر سفر سوم هیئت دولت هستند، افزود: از سوی دیگر ما در زمینه شاخص های توسعه با مشکلات جدی مواجه هستیم که امید می رود سفر سوم رئیس جمهوری برای لرستان سفر پرباری باشد.