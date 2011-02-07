گروه فاخته در اسپانیا به صحنه می رود

رضا موسوی زاده سرپرست گروه موسیقی "فاخته" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : این کنسرت به دعوت موسسه فرهنگی - هنری پرسپولیس در شهر مادرید برگزار می‌شود و مخاطبان این اجرا را ایرانیان مقیم اسپانیا و شهروندان این کشور تشکیل می دهند.

این نوازنده تار درباره جزئیات این کنسرت گفت: قطعاتی که قرار است در این برنامه اجرا کنیم اثاری از اساتیدی چون روح اله خالقی، مهرتاش و شیدا است که با تنظیم مجدد ارائه خواهد شد .همچنین در این کنسرت قطعاتی از ساخته های خودم توسط گروه به روی صحنه می رود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این کنسرت در دو بخش اجرا می‌شود افزود : قطعات بخش نخست با عنوان "نقش خیال" در مایه ابوعطا با شعری از بیژن ترقی به روی صحنه می رود وبا تصنیف "یعنی چه؟"،" دام دل" اثرمهرتاش "چهارمضراب" دشتی اثر بیگجه خانی،"بهاریه" در مایه دشتی مقدمه و رنگ از آثار خودم ادامه پیدا می کند و در پایان هم تصنیف قدیمی "مرغ دل" در دستگاه شور به روی صحنه می رود.

موسوی زاده در پایان افزود : بخش دوم این کنسرت به اجرای قطعات "نوای چوپان" در مایه اصفهان ،"یک روز" منسوب به شیدا با شعر سعدی،"گل من بستان" اثر روح الله خالقی،"نوای هند"،"روایت گل "،"شب یلدا "در مایه اصفهان از آثار شیدا و "عشق نواز" اختصاص دارد.