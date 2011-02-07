رونمایی چهار ماهواره ایرانی توسط رئیس جمهور/ جزئیات دو ماهواره جدید

به گزارش خبرنگار مهر، این چهار ماهواره با تلاش محققان کشور در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی طراحی و تولید شده اند که در نوبت پرتاب قرار می گیرند.

جزئیات ماهواره امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات ماهواره محققان این دانشگاه که در سال آتی پرتاب خواهد شد گفت: این ماهواره تحت عنوان "ای . یو.تی .اس. ای. تی" تولید شده است.

علیرضا رهایی در خصوص پروژه ماهواره ای که دانشگاه امیرکبیر بر روی آن کار کرده است گفت: فعالیت بر روی پروژه ماهواره ای دانشگاه امیرکبیر که تحت عنوان "ای . یو.تی .اس. ای. تی" مطرح است از حدود سه سال پیش با سفارش سازمان فضایی آغاز شد.

وی با بیان اینکه یک تیم گسترده ای در حدود 50 تا 80 نفر متشکل از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های برق، مکانیک، کامپیوتر، هوافضا، صنایع و نساجی بر روی پروژه ماهواره کار می کنند، گفت: ماموریتی که برای این پروژه تعریف شده است انجام مطالعاتی در زمینه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله است.



رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: خوشبختانه با تلاشی که در این زمینه صورت گرفته مطالعات مرحله اول و دوم این پروژه به پایان رسیده و نمونه سازی اولیه انجام شده است.



وی با بیان اینکه تستهای مختلفی بر روی این پروژه انجام شده است گفت: ساخت مدل مهندسی این پروژه حدود دو هفته پیش به اتمام رسیده است و اگر شرایط مهیا شود تا اردیبهشت سال 1390 این ماهواره به فضا پرتاب خواهد شد.

جزئیات نمونه فضایی ماهواره نوید



نمونه فضایی ماهواره نوید علم و صنعت نیز توسط مرکز تحقیق ماهواره دانشگاه علم و صنعت طراحی و ساخته شده است. ماهواره نوید علم و صنعت دارای قدرت عکسبرداری و تفکیک مکانی 400 متر است و مخصوص فعالیتهای مخابراتی است.