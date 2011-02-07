نکونام و شجاعی بازی با روسیه را از دست دادند/ سه بازیکن جدید دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو والی زاده ضمن بیان خبر فوق گفت: باشگاه اوساسونا در پی دریافت نامه از فدراسیون فوتبال ایران، درخواست کرد بدلیل دوری طولانی جواد نکونام و مسعود شجاعی از تمرینات این باشگاه و برخی آسیب دیدگی‌ها و اینکه به همین دلایل این دو بازیکن در دو بازی اخیر اوساسونا در فهرست 18 نفره تیم نبوده‌‍اند، فدراسیون موافقت کند که نکونام و شجاعی در این سفر تیم ملی را همراهی نکنند.

وی ادامه داد: درپی این درخواست، علیرضا منصوریان مربی تیم ملی روز یکشنبه تلفنی با نکونام صحبت کرد تا بطور مستقیم در جریان وضعیت وی و شجاعی قرار گیرد که نکونام ضمن تایید موارد فوق از منصوریان خواست که موافقت کند تا در این سفر آنها همراه تیم ملی نباشند تا با استراحت و تمرین بیشتر و رفع آسیب دیدگی‌ها در آینده با شرایط بهتری بتوانند به تیم ملی کمک کنند. منصوریان بدنبال این مکالمه تلفنی با درخواست باشگاه اوساسونا موافقت کرد.

مدیر رسانه‌ای تیم ملی خاطرنشان کرد: همچنین رضا نوروزی و کریم انصاریفرد نیز با آسیب دیدگی هایی مواجه هستند و آن را به اطلاع فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی رسانده و از همراهی تیم عذرخواهی کرده اند.

والی زاده در پایان گفت: با توجه به همراهی نکردن چهار بازیکن فوق، علیرضا منصوریان پش از مشورت با اعضای کادر فنی، یکشنبه شب از هادی نوروزی از تیم پرسپولیس، اسماعیل شریفات از استقلال و حسین ماهینی از ذوب آهن دعوت به عمل آورد که قرار است در اسرع وقت به اردوی تیم ملی بپیوندند.

اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از آنکه صبح دوشنبه خود را در هتل آکادمی فوتبال به کادر فنی معرفی کردند، ساعت 15 یک جلسه تمرین را انجام داده و ساعت 21 تهران را به مقصد ابوظبی ترک خواهند کرد.

دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه ساعت 20 چهارشنبه 20 بهمن ماه به وقت امارات (19.30 به وقت ایران) در ورزشگاه بن زاید ابوظبی برگزار خواهد شد. تیم کشورمان بامداد پنجشنبه به ایران بازخواهد گشت.