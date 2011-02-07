پردیس جهاد دانشگاهی در قم احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین آزمایشگاه تخصصی کشت و تکثیر سلول هاس بنیادی که در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم برگزار شد با تبریک سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: برای رشد علمی قم نیاز به بستر سازی بیشتری داریم و باید یک پردیس علمی ایجاد کنیم که در این زمینه ایجاد پردیس جهاد دانشگاهی می‌تواند حائز اهمیت باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه جهاد دانشگاهی از اوایل تأسیس خود تا کنون رشد و توسعه بسیار خوبی داشته است گفت: هنوز نیز راه بسیاری طولانی را در پیش دارد و انشاء الله خدمات جهاد دانشگاهی برای اهل قم مبارک باشد.

نماینده مردم قم درمجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: ‌رشد و بالندگی جهاد دانشگاهی از جمله نهادهای با برکت و اصیل جمهوری اسلامی است و جهاد دانشگاهی یکی از ثمرات بلامنازع انقلاب بوده و موجب رشد و تکامل انقلاب اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: زمانی که انقلاب اسلامی در تب و تاب به سر می‌برد جهاد دانشگاهی توانست استقلال و خود کفایی این شجره طیبه و انقلاب را در همه ابعاد خود پایه گذاری کند و امروزه نیز شاهد بالندگی این نهاد در عرصه‌های مختلف علمی هستیم.

بنایی با اشاره به اینکه شهر مقدس قم شهر با برکتی می‌باشد، اظهار داشت: شهر قم جزو شهرهای مبارک و با برکت عالم است و بارز‌ترین و روشن‌ترین مصداق آن علمی بودن قم است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ‌هر گونه سرمایه گذاری در علم و توسعه آن خدمت رسانی به ائمه معصومین می‌باشد و همچنین سبب تقویت بنیه علمی قم خواهد شد و وسایل تکامل و پیشرفت علم هر ساعت نسبت به قبل باید بهتر شود تا پیشرفتی حاصل شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم در برنامه پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم انداز 20 ساله کشور شاهد رشد و بالندگی کشورمان در تمام عرصه‌ها باشیم که خمیر مایه آن ایمان جوانان است.