  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

برنامه هفته شانزدهم فوتبال لیگ دسته اول اعلام شد

برنامه هفته شانزدهم فوتبال لیگ دسته اول اعلام شد

سازمان لیگ آزادگان برنامه مسابقات هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته‌اول باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی سازمان لیگ آزادگان برنامه هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور اعلام شد که بر برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

یکشنبه 24/11/89
گروه الف:
* کاوه تهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهرک قدس همدان
* فولاد نظنز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه منوچهری نطنز
* همیاری اراک - پیام خراسان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
* شهرداری یاسوج - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
* تربیت یزد - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
* اتکا گلستان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان
* مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان

گروه ب:
* سپیدرود رشت - صنعت ساری، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* پیام فارس - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* استقلال اهواز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز
* گسترش فولاد تبریز - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی تبریز
* آلومینیوم هرمزگان - مس سرچشمه، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
* داماش درود - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی درود
* ابومسلم مشهد - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

کد خبر 1247706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها