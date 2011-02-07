تحصن در التحریر تا رفتن مبارک/ برآورد اخوانی ها از گفتگو با سلیمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، قیام مردمی مصر امروز وارد چهاردهمین روز خود شد. معترضین که همچنان در میدان التحریر قاهره تحصن کرده اند اعلام کردند که تحت هیچ شرایطی تا زمان کناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهور دیکتاتور مصر از قدرت به تجمع خود پایان نخواهند داد.

در همین حال شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که نیروهای ارتش مصر حضور خود را در میدان التحریر افزایش داده اند. در حال حاضر شهروندان مصری از کاهش فضا برای تجمع در میدان التحریر ابراز نگرانی کرده اند.

علاوه بر قاهره شهر اسکندریه نیز شاهد تجمع معترضین است. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و تصاویر مختلف مخالفت خود را با ماندن حسنی مبارک در قدرت نشان می دهند.

معترضین هفته جاری را هفته پایداری و مقاومت نامیده اند و قرار است در روزهای سه شنبه و پنجشنبه تظاهرات میلیونی برپا کنند.

از سوی دیگر گروه اخوان المسلمین مصر که روز گذشته به همراه برخی نمایندگان مخالفان دولت با "عمر سلیمان" معاون رئیس جمهور مصر دیدار کرده بودند اعلام کرد که گفتگو با سلیمان نتایج ملموسی نداشت و این گروه به خواسته های مردمی و تظاهرات کنندگان پایبند است.

جنبش الکفایه یکی از گروه های مخالف مصر نیز اعلام کرد که خواسته های ملت با گفتگو با رژیم حاکم محقق نخواهد شد و حکومت مبارک باید ساقط شود.

شبکه الجزیره نیز از بازداشت ایمن محی الدین خبرنگار این شبکه در قاهره توسط نیروهای امنیتی مصر خبر داد.