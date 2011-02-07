ضمانت نامه ارزی و ریالی برای واحدهای صنعتی خراسان شمالی صادر می شود

محمدرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: تاکنون ضمانت نامه سرمایه گذاری برای دو طرح صنعتی برای استقرار در شهرک صنعتی استان صادر شده است.

وی مبلغ این ضمانت نامه ها سه میلیارد و 110 میلیون ریال اعلام کرد.

وی افزود: با تشکیل نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری در استان 15 طرح صنعتی متقاضی دریافت ضمانت نامه سرمایه گذاری از این صندوق به میزان 85 میلیارد و 868 ریال می باشند.

وی اضافه کرد: با بررسی کارشناسان این شرکت هشت طرح واجد شرایط برای ارائه ضمانت نامه سرمایه گذاری به میزان 32 میلیارد و 488 میلیون ریال به صندوق ضمانت سرمایه گذاری معرفی شده اند.

باقری همچنین از پرداخت تسهیلات فنی اعتباری به 15 طرح صنعتی استان نیز خبر داد و گفت: این واحدهای صنعتی مورد پذیرش کارگروه فنی شرکت شهرک های صنعتی قرار گرفته و در مجموع حدود 36 میلیارد ریال تسهیلات فنی و اعتباری پرداخت می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: تاکنون به چهار طرح صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی، تسهیلات فنی واعتباری به میزان هفت میلیارد ریال پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تعداد طرح های متقاضی دریافت این تسهیلات را 75 طرح اعلام کرد و اظهار داشت: میزان تسهیلات پیشنهادی این طرح ها 184 میلیارد ریال می باشد که در صورت پذیرش طرحها به هر طرح 9 میلیارد ریال اعتبار داده می شود.

وی ادامه داد: به واحدهایی که که پس از بهره برداری با مشکلات ساختاری نظیر کاهش کیفیت تولید، ماشین آلات و ظرفیت تولیدی مواجه شده اند تسهیلات چهار میلیارد ریالی پرداخت می شود.

باقری بیان کرد: این تسهیلات برای ایجاد طرح های صنعتی، اجرای طرح توسعه ای در واحد ها و تامین سرمایه در گردش واحدهای فنی مهندسی پرداخت می شود.

مدیرعامل شهرک های صنعتی خراسان شمالی در خصوص نحوه پرداخت این تسهیلات نیز گفت: واحد های صنعتی مشمول دریافت تسهیلات فنی اعتباری پس از پذیرش به بانک صنعت ومعدن برای دریافت تسهیلات مصوب معرفی می شوند که حداکثر زمان باز پرداخت این تسهیلات نیز با یک سال تنفس 60 ماه تعیین می شود.

