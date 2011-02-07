مشکل عکاسان جشنواره برای ورود به سالن برج میلاد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم فجر عکاسان خبرگزاریها و رسانههای مختلف از این که نمیتوانند زمان نمایش فیلمها در سالن برج میلاد باشند گلایه کردند، عکاسان که با کارتهایشان فقط میتوانند مراسم را پوشش دهند گلایه و انتقادشان را به مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره مطرح کردند.
با توجه به برنامهریزیهای انجام شده تعداد کارتهایی که صادر شده پاسخگوی عکاسان نیست و اگر آنها بخواهند وارد سالن شوند ظرفیت سالن پر میشود، البته به نظر میرسد مسعودشاهی به عکاسان قول داده آنها بتوانند در سانسهای خلوت سینمای مرکز همایشهای برج میلاد در سالن باشند.
