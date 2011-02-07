SMS هایی که خود را نابود می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه جانبی را که چهار تاجر لس آنجلسی از اول فوریه 2010 عرضه کرده اند تاکنون در حدود نیم میلیون بارگذاری داشته است.

این نرم افزار که TigerText نام دارد در پی اینکه مشاهده شد افراد مشهور در تلاش برای مخفی نگه داشتن زندگی شخصی هستند توسعه داده شده است. به طوری که تاکنون از مدیرعاملان بیمارستانها تا نمایشنامه نویسان و بانکداران این نرم افزار را بارگذاری کرده اند.

برای استفاده از TigerText هم فرستنده و هم گیرنده باید این نرم افزار را داشته باشند. این برنامه جانبی برای تلفنهای همراه "آی- فن"، آندروئید و بلک بری به صورت رایگان در دسترس قرار دارد. سایر مصرف کنندگان و شرکتهای صنعتی نیز می توانند با پرداخت ماهانه 10 دلار از این نرم افزار استفاده کنند.

این نرم افزار علاوه بر حذف پیامهای ارسال شده می تواند فیلمها، عکسها و پرونده های ارسال شده را هم پس از یک دوره زمانی از 60 ثانیه تا یکماه بعد به انتخاب خود کاربر پاک کند.

این نرم افزار به طور کامل پیام ارسال شده را از سرور پاک می کند و بنابراین بازیابی آنها امکانپذیر نیست. به این ترتیب ردیابی پیامهای ارسال شده افرادی که به هر دلیل تحت تجسس قرار دارند وجود ندارد.

TigerText تازه ترین نرم افزاری است که در بازار مبارزه با ردیابی ارتباطات ارائه شده است.

براساس گزارش وال استرتیت ژورنال، بسیاری از شرکتهای فیلمسازی در هالیوود و بسیاری از بیمارستانها این سرویس را برای کارکنان خود فعال کرده اند.